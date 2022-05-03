الحرب في أوكرانيا | بروكسل تتجه لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا

أعلن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، وسط سعي أوروبي، معقد، للحد من واردات الطاقة الروسية، لا سيما النفط.

ويجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام. ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا تشمل حظراً محتملاً على شراء النفط الروسي.

وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تؤمن ملايين اليوروهات للخزينة الروسية يومياً.

وفيما استهدفت روسيا مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود للمرة الثانية خلال أيام، قال مسؤول أميركي كبير إن ثمة معلومات لدى واشنطن مفادها بأن موسكو قد تنظم استفتاءات في مناطق أوكرانية انفصالية، بينها مدينة خيرسون الجنوبية، من أجل ضمّ تلك المناطق إلى روسيا.

كل ذلك يأتي فيما الحرب على الجبة الشرقية محتدمة، مع تقدم روسي "محدود" في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بحسب متابعين غربيين، ووسط إعلان بريطاني جديد عن تزويد الجيش الأوكراني بعتاد حربي جديد، من معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا