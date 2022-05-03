الحرب في أوكرانيا | بروكسل تتجه لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا

الحرب في أوكرانيا | بروكسل تتجه لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيامحادثة
أعلن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، وسط سعي أوروبي، معقد، للحد من واردات الطاقة الروسية، لا سيما النفط.
ويجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام. ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا تشمل حظراً محتملاً على شراء النفط الروسي.
وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تؤمن ملايين اليوروهات للخزينة الروسية يومياً.
وفيما استهدفت روسيا مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود للمرة الثانية خلال أيام، قال مسؤول أميركي كبير إن ثمة معلومات لدى واشنطن مفادها بأن موسكو قد تنظم استفتاءات في مناطق أوكرانية انفصالية، بينها مدينة خيرسون الجنوبية، من أجل ضمّ تلك المناطق إلى روسيا.
كل ذلك يأتي فيما الحرب على الجبة الشرقية محتدمة، مع تقدم روسي "محدود" في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بحسب متابعين غربيين، ووسط إعلان بريطاني جديد عن تزويد الجيش الأوكراني بعتاد حربي جديد، من معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
بوريل: عقوبات جديدة على موسكو تهدف إلى إخراج مصارف روسية جديدة من نظام سويفت
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الإثنين أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه العقوبات تتعلّق بالقطاع المصرفي.
هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط (جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي)
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إنّ سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37% من السوق سيتم إقصؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.
واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف "بنك اوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).
موسكو تنقل خيرسون الأوكرانية إلى شبكة اتصالات إنترنت روسية
ذكرت خدمة (نتبلوكس) لمراقبة تعطل الإنترنت الإثنين أن روسيا حولت مسار حركة الإنترنت في منطقة خيرسون التي تحتلها من أوكرانيا ليمر عبر بنيتها التحتية للاتصالات.
تستهدف الخطوة على ما يبدو تشديد قبضة موسكو على منطقة تزعم أنها تسيطر عليها سيطرة كاملة. وقالت السلطات التي عينتها روسيا في أجزاء من خيرسون إن المنطقة ستبدأ استخدام الروبل الروسي من أول أيار/مايو.
وقالت نتبلوكس ومقرها لندن إنها رصدت توقفا شبه تام لخدمة الإنترنت في أنحاء منطقة خيرسون السبت مما أثر على العديد من المشغلين الأوكرانيين. وعادت الخدمة بعد عدة ساعات، لكن مقاييس مختلفة أظهرت أن خدمة الإنترنت تمر عبر روسيا.
حُوًل الاتصال بالشبكة ليكون عبر الإنترنت الروسي بدلاً من البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا ومن ثم فإنها تخضع الآن على الأرجح لقواعد الإنترنت في روسيا ومراقبتها والرقابة عليها (نتبلوكس)
وتقر أوكرانيا بفقد السيطرة على معظم منطقة خيرسون، ومنها عاصمتها الإقليمية، لكنها تقول إن قواتها المسلحة تصد المحاولات الروسية للوصول إلى حدود المنطقة.
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بريطانيا تخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار
قالت بريطانيا مساء الإثنين إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.
وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي أواخر شباط/فبراير.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.
ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين (رويترز)
ويعتزم جونسون إلقاء كلمة للبرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية.
وكالة حكومية: روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أكثر من مليون شخص تم نقلهم من مناطق مختلفة في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية خلال شهرين، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الحكومية.
وقال المسؤول العسكري ميخائيل مزينتسييف إن أكثر من 11500 منهم 1847 طفلاً نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أمس الإثنين بدون مشاركة السلطات الأوكرانية.
يشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا وهما ما يطلق عليهما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
تقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناء على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرا آلاف السكان منذ بدء الحرب (رويترز)
واشنطن: موسكو تريد ضمّ منطقتين انفصاليتين إليها عبر تنظيم استفتاءات
تحدثت الولايات المتحدة الإثنين عن معلومات "ذات مصداقية كبيرة" مفادها أن روسيا تعتزم تنظيم استفتاءات منتصف أيار/مايو في محاولة لضم منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.
بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية". تظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات" في هذا المنحى "بحدود منتصف أيار/مايو. (السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر)
وأضاف كاربنتر أن "لدى موسكو خطة مماثلة بالنسبة إلى خيرسون"، المدينة الأوكرانية الساحلية التي سيطرت عليها روسيا إثر الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وقال الدبلوماسي أيضاً "نعتقد ان هذه المعلومات ذات مصداقية كبيرة".
وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 هي المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس تماماً منذ الحرب. وقد أعلنوا هذا الأمر في الثالث من آذار/مارس.
وسبق أن اتهمت كييف السلطات الروسية بأنها تريد أن تنظم "استفتاء" على استقلال هذه المنطقة.
قصف روسي جديد لأوديسا
قُتل فتى في الخامسة عشرة وأصيب قاصر في قصف روسي جديد لأوديسا، وفق ما أفادت الإثنين السلطات البلدية في هذه المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا والتي تعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الاخيرة.
وقال مجلس بلدية المدينة على تلغرام "ضربة صاروخية على أوديسا اصابت بأضرار مبنى كان فيه خمسة أشخاص. قضى فتى في الخامسة عشرة ونقل طفل آخر قاصر الى المستشفى"، من دون أن يدلي بمعلومات عن مصير الثلاثة الآخرين الذين كانوا في المبنى.
وفي وقت سابق، أفاد مكسيم مارتشنكو حاكم منطقة أوديسا أن "العدو أطلق صاروخاً على البنية التحتية لأوديسا"، من دون أن يحدد المكان الذي استهدفه القصف.
قُتل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، وأصيبت بشظية فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً". وأضاف "من أجل ماذا؟ بمَ هدّد هؤلاء الأطفال... الدولة الروسية؟ (فولوديمير زيلينسكي - رئيس أوكرانيا)
واستهدف مطار أوديسا السبت بهجوم صاروخي اسفر عن تدمير مدرجه، بحسب السلطات الأوكرانية. وأصابت ضربات في 23 نيسان/أبريل مبنى سكنياً وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
ويخشى الأوكرانيون أن تكون المدينة أحد أهداف موسكو الحربية، خصوصاً بعدما أكد جنرال روسي أن هجوم الكرملين في أوكرانيا يهدف الى إقامة ممر من الاراضي الروسية إلى منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدافيا، يعبر أوديسا.
شولتس: العقوبات على روسيا لن ترفع قبل توقيع موسكو اتفاق سلام مع كييف
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفا أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده.
وفي مقابلة مع قناة (زد.تي.إف) التلفزيونية العامة، قال شولتس إن بوتين أساء التقدير إذا كان قد توقع أنه قد يكون قادرا على كسب أراض من أوكرانيا، وإعلان إنهاء الأعمال القتالية، ثم ترفع الدول الغربية العقوبات بعد ذلك.
وقال "لم يفكر مليا في عمليته في أوكرانيا... لم يكن يعتقد أن أوكرانيا ستقاوم هكذا. لم يكن يعتقد أننا سنؤيدهم للصمود لهذه الفترة... لن نسحب العقوبات ما لم يتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، ولن يحصل على هذا بسلام مفروض".
وأضاف أنه ليس لديه أي خطط لزيارة كييف بعد أن أُلغيت زيارة كانت مقررة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير بسبب اعتراضات أوكرانيا.