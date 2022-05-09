أظهرت لقطات مصورة نشرتها السلطات الأوكرانية أثار الدمار التي طالت مدرسة تعرضت للقصف من قبل الجيش الروسي حسبما أفاد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي.
واعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد القصف الذي استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.
وكتب الحاكم على موقع تلغرام أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف" مضيفا "كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27".
وتابع "قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة" مشيرا إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا في الموقع بعد الانفجار الناجم عن القنبلة.
وأوضح "كان من المستحيل على أجهزة الإسعاف خلال الليل العمل هناك بسبب الضربات. كان يتعين عليهم إضاءة الموقع، ما كان سيتسبب بعمليات قصف جديدة".
وقال إن "أجهزة الإسعاف تنشط حاليا كما زارت بلدة شيبيليفكا المجاورة حيث أصابت قذيفة منزلا كان فيه 11 شخصا".
وأوضح "ثمة فرص اكبر في أن يكون الناس على قيد الحياة" في المنزل موضحا أنهم كانوا في قبو وأن القصف تم بواسطة المدفعية وليس بواسطة قنبلة ألقتها طائرة.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: عمال متحف دمر في خاركيف الأوكرانية يلملمون قطعا وأغراضا تاريخية
بدون تعليق: أنصار ترامب في بنسلفانيا يدعون لحظر الإجهاض
بدون تعليق: الخرفان الفرنسية من سلالة "سولونيو" تبعث فيها الحياة مجددا في قصر شامبور
بدون تعليق: تظاهرة داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد تدعوه إلى محاسبة الأحزاب السياسية
بدون تعليق: لحظة استهداف الجيش الأوكراني لمروحية روسية في جزيرة الثعبان بالبحر الأسود
بدون تعليق: احتفالا بـ "يوم أوروبا".. الاتحاد الأوروبي يشرع أبوابه أمام الجمهور
شاهد: ملك الشوارع في كراماتورسك.. أو آخر متزلج على الألواح في المدينة الأوكرانية
بدون تعليق: في حفل أقيم بالإليزيه .. ماكرون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لفرنسا لفترة ثانية
بدون تعليق: انفجار قوي في فندق ساراتوغا وسط العاصمة الكوبية ومقتل وإصابة العشرات
بدون تعليق: الجيش الروسي يشارك في "بروفة " احتفالات "عيد النصر" في الساحة الحمراء
شاهد: سيدة أمريكا الأولى تلتقي لاجئين أوكرانيين في رومانيا وتقدم الطعام للقوات الأمريكية
بدون تعليق: عملية إزالة الأنقاض في أعقاب قصف روسي على منطقة كييف
شاهد: عروض مهرجان مدريد للفنون الرقمية تكتسح الشوارع ليلا لخلق مساحة حوار في المدينة
شاهد: آثار قصف مدينة كراماتورسك الأوكرانية وأضرار مادية تلحق بالمباني التجارية والسكنية
شاهد: طوابير طويلة في محطات بنزين أوكرانية وضبط حصص في التوزيع بسبب نقص الوقود