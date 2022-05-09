الفيليبينيون ينتخبون رئيسا جديدا ونجل الدكتاتور ماركوس المرشح الأوفر حظا

بدأ الفيليبينيون الإثنين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يُعدّ نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظاً للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

فتحت مراكز الاقتراع السادسة صباحا (22,00 ت غ)، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، ومن المقرر أن تغلق السابعة مساء.

وبعد نحو أربعين عاما على إطاحة والده ونفي العائلة، يبدو ماركوس الابن متّجها لتسجيل عودة لافتة إلى الساحة السياسية.

ويتنافس على خلافة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي عشرة مرشحين، في استحقاق يرى فيه كثر لحظة مفصلية للديموقراطية في البلاد.

ويبدو أن التنافس الجدي سيكون محصورا بين ماركوس الابن ونائبة الرئيس المنتهية ولايته ليني روبريدو.

وفجرا بدأت تتشكل طوابير أمام مراكز الاقتراع المقامة في مدارس ابتدائية وغيرها من المباني.

ويتوقع أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة في البلاد التي يتخطى عدد ناخبيها المسجلين 65 مليونا.

ونُشر أكثر من ستين ألفا من عناصر الأمن الأحد في الفيليبين لحماية مراكز الاقتراع عشية الانتخابات.

وعادة ما تشهد فترة الانتخابات اضطرابات في بلد تتسم ثقافته السياسية بالعنف وتتساهل قوانينه مع استخدام السلاح. لكن لم يفد عن وقوع أي حوادث خلال اليوم الانتخابي في البداية. إلا أن المشهد تغير لاحقاً، حيث قتل ثلاثة عناصر أمن الإثنين في جنوب البلاد حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، على ما أفادت الشرطة.

ووقع إطلاق النار بعيد بدء الاقتراع في بلدية بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلاميين.

وصرح رئيس البلدية السابق ابراهيم مانغوداداتو لوكالة فرانس برس أن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو.

وأعقب الهجوم انفجارا وقع في وقت متأخر الأحد داخل مركز اقتراع في داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضا وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

الاستطلاعات ترجح فوز ماركوس

ويبدو ماركوس الابن متّجها إلى تحقيق فوز ساحق في الانتخابات.

وأظهر آخر استطلاع أجراه معهد "بالس إيجا ريسيرش" أن ماركوس سيفوز بـ56 بالمئة من الأصوات في مقابل 33 بالمئة لروبريدو التي ستحتاج إلى إقبال ضعيف على التصويت أو دعم قوي في اللحظات الأخيرة لكي تتمكن من منافسة خصمها جديا.

وفي النظام الانتخابي الفيليبيني، يكون المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الفائز.

ومنذ أن أعلنت روبريدو ترشّحها للرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر تزايدت في البلاد أعداد المجموعات التطوعية الساعية لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها.

غير أن احتمال وصول ماركوس الابن إلى السلطة أثار قلق مجموعات حقوقية ومسؤولي الكنيسة الكاثوليكية ومعارضين يشككون في التزامه بالديموقراطية ويخشون أن يحكم بقبضة شديدة.