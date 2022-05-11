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فرنسا

بتهمة التورط بأعمال تعذيب.. فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس الإنتربول الإماراتي

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي
رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي   -   حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي "المشاركة في أعمال تعذيب" بعد شكوى تقدم بها بريطانيان كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية، وفق ما ذكر مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلّمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي في 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق.

 ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.

المصادر الإضافية • أ ف ب