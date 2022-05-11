شاهد: مدرعات روسية مضادة للدبابات تشن هجوما على مواقع عسكرية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد مصورة تُظهر وحدة من المدرعات المضادة للدبابات تابعة للقوات الروسية تطلق النار على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة موجهة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية.

زعمت روسيا مطلع الأسبوع الجاري أن صواريخ جافلين ونالاو التي زودت أوكرانيا بها فاشلة في بلوغ الأهداف خلال المعارك. ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، فإن "أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة على الكتف جافلين- Javelin ونالاو- NLAW التي تم الترويج لها كثيرًا والتي قدمتها دول الناتو لأوكرانيا قد حققت نتائج سيئة في ساحة المعركة وتسببت في العديد من الانتكاسات".

تتناقض ادعاءات روسيا مع العديد من مقاطع الفيديو للمركبات المدرعة الروسية التي تم تدميرها بواسطة منظومة صواريخ جافلين- Javelin الأمريكية الصنع بالإضافة إلى ونالا- NLAW (الجيل التالي من الأسلحة المضادة للدبابات)، التي صممتها شركة ساب السويدية وقُدمت لأوكرانيا من قبل بريطانيا. كانت هذه الصواريخ المضادة للدبابات محورية في مساعدة القوات الأوكرانية على إحباط الهجوم البري الروسي الذي قادته الدبابات.

فقدت روسيا أكثر من 2000 عربة مدرعة منذ غزوها أوكرانيا في أواخر فبراير- شباط الماضي، وتكبدت العديد من الخسائر بسبب الصواريخ الأوكرانية التي أطلقها جنود مشاة أو طائرات بدون طيار.