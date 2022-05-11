شيرين أبو عاقلة.. محطات في حياة أيقونة الصحافة الفلسطينية

فجعت الصحافة الفلسطينية والعربية، بمقتل الصحفية المتألقة مراسلة قناة "الجزيرة" في فلسطين، شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء أثناء تغطيتها لاقتحام عسكري إسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

قناة "الجزيرة" التي قالت في بيان نعي أبو عاقلة: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

والصحفية شيرين أبو عاقلة التي، تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، ولدت في مدينة القدس المحتلة في العام 1971، حيث أنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.

وبعد حصولها على الثانوية العامة، انتسبت لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، قسم الهندسة المعمارية، وما لبثت أن انتقلت إلى دراسة الصحافة والإعلام وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك بالأردن.

التحقت أبو عاقلة بقناة "الجزيرة" القطرية في العام 1997، قبلها عملت في العديد من المؤسسات والمكاتب الإعلامية، كإذاعة "صوت فلسطين" و"قناة عمّان" الفضائية وإذاعة "مونتي كارلو" إضافة إلى المكتب الإعلامي لوكالة "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة.

وتعدّ الراحلة أبو عاقلة من أبرز المراسلين الفلسطينيين والعرب، واتسمت تغطياتها وتقاريرها بالموضوعية والمهنية العالية.

وشاركت أبو عاقلة في تغطية الأحداث الفلسطينية منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان لها دورٌ رئيس في نقل تفاصيل المشهد العام للأوضاع في القدس والضفة الغربية المحتلة ونقلت بمهنية وحرفية، قلّ نظيرها، المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ومن أبرز الأحداث التي كان لأبو عاقلة دورٌ رئيس في تغطيتها:

ـ الوقائع اليومية للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي بدأت في 28 أيلول/سبتمبر من العام 2000.

ـ العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها إسرائيل في الضفة الغربية في 29 آذار/مارس من العام 2002 والتي أسمتها "الدرع الواقي" وشارك فيها أكثر من 30 ألف جندي إسرائيلي، وتمّ فيها فرض حصار على الرئيس الفلسطيني الأسبق، ياسر عرفات، في مقر إقامته برام الله، واجتياح مخيم جنين بالضفة الغربية في الثالث من أبريل/نيسان إضافة لحصار كنيسة المهد في بيت لحم والذي استمر 40 يوماً انتهى في 10 أيار/مايو وكله في العام المذكور.

ـ الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة في الأعوام 2009، 2012، 2014 و2021.

ـ "مسيرات العودة" التي شهدها قطاع غزة والاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في المناطق الحدودية.

ـ المواجهات والاشتباكات التي ما برحت تندلع بين الحين والآخر بين الفلسطينيين وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

ـ الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006.

شاركت الصحفية أبو عاقلة في التغطيات الخارجية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية و أبرز الأحداث العربية والأجنبية كما في مصر وقطر والأردن وسورية ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية.