فيديو: الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرى مجاورة لمدينة جنين في الضفة الغربية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين إن فلسطينيين أصيبا بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية اليامون، غربي جنين.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة وهو يقتحم منازل في قرية حوسان الواقعة في غرب مدينة بيت لحم بعد منتصف الليل كما أرفق بيانا قال فيه:" اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 شبان فلسطينين بعد أعمال الشغب التي قاموا بها الثلاثاء الماضي، حيث تعرض مواطن إسرائيلي لهجوم بالحجارة ثم أحرقوا سيارته".

650 معتقل وأسير فلسطيني

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه بصدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير الذي وقع الخميس في تل أبيب.

وبدأت الاشتباكات العنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، منذ السبت الماضي، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل رعد حازم، أحد سكان مخيم جنين ومنفذ عملية تل أبيب يوم الخميس 7 أبريل/نيسان الماضي. وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين قبل أن تتمكن الشرطة الإسرائيلية من قتل المنفذ.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 650 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، معظمهم من مدينة جنين وقراها.

قُتل حوالي 25 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، بحسب إحصائيات وكالة أسوشيتد برس.