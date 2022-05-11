مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين

قتلت الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاصة مباشرة من قنّاص إسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في تصريح مقتضب "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزلا لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.

الجيش الإسرائيلي: أبو عاقلة قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين

ومن ناحيته، نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون أبو عاقلة قد قتلت بنيران جنود، وقال الناطق باسم جيش الدفاع المقدم أفيخاي أدرعي: تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الاعلام العربية أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح اليوم نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين اثناء تغطيتها الاخبارية".

وأضاف أدرعي: "نعبر عن فائق أسفنا على وفاة الصحفية شيرين التي كنا نعمل معها على مدار السنوات ونرى أهمية كبيرة في حرية الصحافة ونعمل على احترامها وصونها"، على حد قوله.

"جريمة قتل مفجعة"

شبكة الجزيرة الإعلامية وفي بيان أعلنت فيها مقتل أبو عاقلة ونشرته على موقعها في الإنترنت، قالت: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة في بيانها "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين"، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقد أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.

وقالت الشبكة "نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج".

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 وهي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، ولدت وترعرت في القدس، ودرست في جامعة اليرموك بالأردن الصحافة المكتوبة وحصلت على درجة البكالوريوس، عادت بعدها إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة "الأونروا"، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وبقيت إلى فيها إلى آخر لحظة في حياتها.

أبرز ردود الفعل على مقتل أبو عاقلة

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس إلى إجراء تحقيق معمق في ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر اليوم خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين، مشيراً إلى أن أبو عاقلة تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية.

وقال السفير نيدس في تغريدة لها على "تويتر": "حزين لمقتل الصحفية الأمريكية والفلسطينية شرين أبو عاقلة وندعو لتحقيق معمق في ملابسات مقتل وإصابة صحفي آخر اليوم في جنين".

الرئاسة الفلسطينية تدين "جريمة اعدام" أبو عاقلة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته"،

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء "وفا"، اعتبرت أن "جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت"، على حد تعبير البيان.

قطر تدعو إلى إنهاء "الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة"

هذا ونددت لؤلؤة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري بمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد "الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية يوم الأربعاء ودعت في تغريدة على تويتر إلى إنهاء "الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة".

"حماس": "جريمة اغتيال"

إلى ذلك، أدانت حركة حماس "اغتيال وقتل قوات الاحتلال الصهيوني الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة باستهدافها بالرصاص الحي في الرّأس"، وعدّتها "جريمة اغتيال وقتل متعمّدة بحق شيرين أبو عاقلة، والصحفيين والإعلاميين كافة الذين ينقلون حقيقة الواقع والإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وقالت حماس في بيان أصدرته صباح اليوم: إن "هذه الجريمة البشعة ضد الصحافة والكلمة الحرّة تضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قيادات الاحتلال التي تجاوزت كل القيم، وتعدّت على الأعراف والقوانين الدولية كافة".

الجهاد الإسلامي: "محاولة فاشلة لتغييب الحقيقة"

ومن جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمتقل الصحفية أبو عاقلة، وقال المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية طارق عز الدين: إن "جريمة اعدام الصحفية الفلسطينية الكبيرة والرائدة شيرين أبو عاقله، جريمة يجب أن تستنهض كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته، ويجب أن تشعل الغضب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

وأضاف المتحدث باسم الجهاد الإسلامي أن "هذه الجريمة محاولة صهيونية فاشلة لتغييب الحقيقة وتغييب الصورة التي توثق جرائم الاحتلال وتنقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم"، على حد وصفه.

"وداعاً شيرين"

وفي سياق متصل نددت شخصيات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقيادات عربية داخل إسرائيل بما وصفته "اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة، ارتقت شهيدة في مخيم جنين برصاص الاحتلال المجرم".

وأضاف الطيبي: "وداعاً شيرين".

أبو عاقلة "ضحية الاحتلال أبو الإرهاب"

ومن ناحيته، كتب رئيس القائمة المشتركة وهي ثالث أكبر قائمة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، على صفحته في "فيسبوك": "الصحفية شيرين أبو عاقلة ضحية الاحتلال أبو الإرهاب".

وأضاف أن أبو عاقلة "كانت دائماً مميزة، مميزة بتغطيتها الإعلامية، بعمق تحليلها وشموليته، بتواجدها الميداني في قلب الأحداث الضارية، وبانتمائها الأصيل"، مستطرداً: "الشهيدة شيرين أبو عاقلة تنضم إلى قوافل شهداء هذا الشعب العظيم بمواجهة إرهاب الاحتلال".

مقتل عشرات الفلسطينيين خلال 50 يوماً

وقتلت القوات الإسرائيلية منذ 22 آذار/مارس 30 فلسطينيا بينهم ثلاثة مهاجمين خلال مواجهات أو عمليات مختلفة، يضاف إليهم ثلاثة مهاجمين آخرين من العرب في إسرائيل نفذوا هجومين وقعا في كل من بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 شخصا في سلسلة هجمات خلال هذه الفترة بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.

ويأتي مقتل الصحافية بعد نحو عام على تدمير قصف إسرائيلي لبرج الجلاء في قطاع غزة والذي كان يضم مكاتب القناة القطرية.

وتصاعد التوتر بين الجانبين خلال الاسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.