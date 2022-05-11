إيران توقف شخصين أوروبيين للاشتباه بمحاولتهما "زعزعة الاستقرار"

أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية توقيف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، للاشتباه بأنهما أتيا الى الجمهورية الإسلامية من أجل العمل على "زعزعة استقرار" البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن بيان للوزارة أنه "تم تحديد هوية وتوقيف أوروبيين اثنين كان قد دخلا البلاد من أجل إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".

ولم يحدد البيان تاريخ التوقيف ومكانه، أو هوية الموقوفين اللذين أشار الى أنهما يحملان جنسية "بلد أوروبي" ويعملان لصالح الاستخبارات.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين حاولا التواصل مع تجمعات نقابية إيرانية، خصوصا تلك المرتبطة بالمعلمين.

منذ أشهر، تشهد مدن إيرانية عدة تجمعات للمعلمين الذين يطالبون بالاسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد، وذلك في ظل صعوبات اقتصادية ومعيشية تشهدها الجمهورية الإسلامية تعود بشكل أساسي الى العقوبات الأميركية.

كما طالب المعلّمون بالافراج عن زملاء لهم تم توقيفهم خلال احتجاجات سابقة.

وأصدر القضاء الشهر الماضي حكما بالسجن خمسة أعوام بحقّ المدرّس النقابي رسول بداقي على خلفية التظاهر من دون ترخيص، وفق ما أفادت منظمات حقوقية خارج إيران.