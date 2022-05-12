اعتقال مراهق ألماني يشتبه بتخطيطه لهجوم على مدرسة

اعتقلت الشرطة الألمانية طالبا مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما، للاشتباه في إعداده مخططا للهجوم على مدرسة ثانوية محلية غربي مدينة إيسنن، وذلك بعد أن حجزت الشرطة أسلحة وقنابل في شقته بحسب السلطات الألمانية.

وقالت شرطة إيسن إن عملية تفتيش ليلية لشقة المشتبه به، أفضت إلى العثور على مواد لصنع القنابل، وكمية كبيرة من الكتابات اليمينية المتطرفة المعادية للمسلمين والسامية في حوزة المراهق، وفق ما صرح به وزير الداخلية الإقليمي هيربرت رول خلال مؤتمر صحفي. كذلك قالت شرطة إيسن إنها عثرت على أسلحة حادة ورماح أيضا.

ويشتبه في الطالب أنه كان يخطط للهجوم على مدرسة "دون بوسكو جيمنازيوم" التي يرتادها، أو استهداف مدرسة "ريلشول أم سكولز بوربيك" التي كان يرتادها بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة لمحطة "زاد دي اف" إن لديها إثباتات على جريمة كانت سترتكب بواسطة أسلحة، ولكن الشرطة لم تضف أية تفاصيل أخرى. وقال رول إن أبحاث الشرطة أظهرت دلائل على أن المشتبه به يعاني من مشاكل عقلية جمة، وترواده أفكار انتحارية، "بما في ذلك تسجيلات تعبر عن نداء استغاثة من شخص يائس". وبسبب عمليات الشرطة، أغلقت المدرستان المذكورتان.

وفي صباح اليوم الخميس، جاء في بيان في موقع مدرسة "دون بوسكو جيمنازيوم" على الإنترنت، أن المؤسسة تلقت إشارات على أنه كان يتم الإعداد لارتكاب جريمة في المدرسة. وعند الظهر قال رول إنه لم يعثر حتى الآن على قنبلة أو مواد لها علاقة بالقنابل في المدرستين.

من جانبه أعرب الزعيم البرلماني للولاية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو من يسار الوسط توماس كوتشاتي، عن صدمته الشديدة من التقارير المتعلقة بالمؤامرة، مشيدا بشجاعة تدخل الشرطة التي حافظت على سلامة الطلبة والمدرسين.