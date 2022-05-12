شاهد: روسيا تنشر صورا لمقاتلين في لوهانسك تزعم أنهم من وحدة القوات الخاصة الشيشانية "أخمات"

نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي لقطات مصورة لمقاتلين قالت إنهم جنود من وحدة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم "أخمات" في منطقة لوهانسك. وأضافت الوكالة أن شريط الفيديو يظهر القوات الشيشانية في مصنع "زاريا" في روبيجني.

يتزامن نشر هذه الصور مع تصريحات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر حسابه على تليغرام الخميس التي قال فيها أنه "بعد الاستيلاء على مصنع زاريا بالقرب من قرية فويفودوفكا، دمر مقاتلونا جزءًا كبيرًا من القوة البشرية للعدو وأسروا أيضًا عددًا من مقاتلي الدفاع الأوكراني الإقليمي".

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، دعما كاملا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن عن إرسال مقاتليه إلى أوكرانيا لمساعدة الجيش الروسي. وسبق لقاديروف وأن نشر أشرطة فيديو، يظهر فيها مقاتلين تابعين له. ففي مارس- شباط الماضي نشر الزعيم الشيشاني شريط فيديو يظهر جنوده يصلون إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، جنوب البلاد، بحسب ما قال.