كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ بالستية، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية الخميس، بعد ساعات من إعلان بيونغ يونغ أولى الإصابات بكوفيد في البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي لفرانس برس "رصد جيشنا حوالى الساعة 18,29 (09,29 ت غ) إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ"، مضيفا أن الصواريخ أطلقت باتّجاه بحر اليابان.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق وقال خفر سواحلها لفرانس برس إنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو".

ويرجّح بأن عملية الإطلاق هي التجربة السادسة عشرة للاسحلة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا هذا العام.

وتأتي يعد يومين على تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد المتشدد يون سوك-يول الثلاثاء.

واتهمت سيول وطوكيو كوريا الشمالية بإجراء تجربتين منفصلتين لصواريخ بالستية في الأسبوع الذي سبق تنصيبه، رغم أن بيونغ يانغ لم تؤكد الأمر.

رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برامج أسلحتها، كثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية هذا العام وتجاهلت دعوات الولايات المتحدة لعقد محادثات.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت كوريا الشمالية أولى الإصابات بكوفيد على أراضيها وأعلنت حالة "طوارئ خطيرة"، بينما ظهر زعيمها كيم جونغ أون على التلفزيون واضعا كمامة لأول مرة ليصدر أوامر بفرض إغلاق وطني.