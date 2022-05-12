أمير قطر يحمّل من طهران القوات الاسرائيلية مسؤولية قتل أبو عاقلة ويدعو لمحاسبة المرتكبين

حمّل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "قوات الاحتلال" الاسرائيلية مسؤولية قتل الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص الأربعاء، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة رسمية لإيران الخميس.

وقال الشيخ تميم "أود أن أتقدم بالتعازي الى أسرة الصحافية شيرين أبو عاقلة على استشهادها من قبل قوات الاحتلال، ويجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأيضا التخلي عن ازدواجية المعايير"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.