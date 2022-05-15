أوكرانيا تفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية.. والعيون تتجه إلى فنلندا في الانضمام إلى حلف الناتو

أوكرانيا تفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية.. والعيون تتجه إلى فنلندا في الانضمام إلى حلف الناتومحادثة
فازت فرقة كالوش الأوكرانية يوم السبت بمسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية في إيطاليا بأغنية (ستيفانيا) مستفيدة من موجة من التأييد الجماهيري لتحقيق فوز عاطفي. ودمجت الأغنية الفائزة بين موسيقى الراب والموسيقى الشعبية التقليدية.
وكانت أوكرانيا تحتل المركز الرابع بناء على تصويت لجنة المحكمين لكنها حققت الفوز بفارق كبير في تصويت المشاهدين. واحتل المغني البريطاني سام رايدر المركز الثاني.
وكانت التوقعات قد أشارت إلى فوز فرقة كالوش بالمسابقة السنوية، التي يشاهدها عادة ما يقرب من 200 مليون نسمة عبر شاشات التلفزيون، وذلك إلى حد ما بسبب معاناة أوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير شباط.
وكان أوليه بسيوك قائد الفرقة قد قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في تحقيق فوز "لرفع معنويات" مواطنيه. وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها أوكرانيا بمسابقة يوروفيجن. وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم التهاني.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
فنلندا تعلن الأحد رسميا ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي واجتماع حاسم في السويد
تعلن فنلندا رسميا الأحد ترشيحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل اجتماع حاسم للحزب الحاكم في السويد للبحث في القيام بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك محتمل للبلدين.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين السبت "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد. لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد".
وبعد أقل من ثلاثة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، يستعد البلدان لطي صفحة عدم الانحياز العسكري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 75 عامًا في فنلندا وإلى القرن التاسع عشر في السويد.
وبعد قطيعة مع حيادهما في تسعينات القرن الماضي مع انتهاء الحرب الباردة عبر إبرامهما اتفاقات شراكة مع الناتو والاتحاد الأوروبي، يعزز البلدان الشماليان تقاربهما مع الكتلتين الغربيتين.
ويشكل ذلك تحولا جرى تدريجيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير وسرعه تأييد متزايد من الرأي العام في البلدين للانضمام إلى الحلف.
واتخذت فنلندا المبادرة أولا قبل السويد التي لا تريد أن تصبح الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق غير العضو في الناتو.
وبعد ثلاثة أيام على إعلان رغبة بلدهما في الانضمام إلى الحلف "من دون تأخير"، يفترض أن يعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الحكومة رسميا قرار هلسنكي في مؤتمر صحافي عند الساعة 13,00 (10,00 ت غ).
وفي ختام اجتماع لمجلس حكومي، يفترض أن يعرضا على البرلمان مشروع انضمام إلى الكتلة العسكرية، سيقدم للنواب الإثنين.
وأجرى الرئيس الفنلندي اتصالا هاتفيا السبت مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإبلاغه بترشيح بلاده "في الأيام القليلة المقبلة" في محادثة وصفها بأنها "صريحة ومباشرة ولم تشهد توترا". وقال نينيستو الذي كان محاورا منتظما للرئيس الروسي في السنوات الأخيرة إن "تجنب التوتر اعتبر أمرا مهمًا"، موضحا أن "الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".
أوكرانيا واثقة من الانتصار في دونباس وتحصد جائزة يوروفيجن
تواصل روسيا ضغطها الشديد في شرق أوكرانيا باعتراف كييف نفسها، وتبدو واثقة من الانتصار بعد سلسلة من النكسات في ساحة المعركة، بينما شكل فوز أوكرانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بلسمًا في قلب البلاد في حالة حرب.
واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بأن "الوضع في دونباس ما زال صعبا جدا"، مشيرا إلى أن "القوات الروسية تحاول تحقيق نصر واحد على الأقل هناك". وأضاف "نجبر المحتلين على مغادرة أراضينا شيئا فشيئا".
وتحاول القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة الاستراتيجية في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014 وجعلتها روسيا هدفها الرئيسي منذ انسحاب قواتها من جميع أنحاء كييف في نهاية آذار/مارس.
وقال سيرغي غايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك مساء السبت "نستعد لهجمات كبرى في سيفيرودونتسك وحول محور ليسيتشانسك-باخموت". ووصف الوضع الإنساني الذي يتدهور قائلا إن "منطقة لوغانسك تتعرض باستمرار لنيران فوضوية (...) لا غاز أو ماء أو كهرباء على الإطلاق".
ويحاول الروس منذ ثلاثة أسابيع من دون جدوى، عبور نهر سيفيرسكي دونيتس عند قرية بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك.
في هذه القرية شبه المهجورة، رأى فريق من وكالة فرانس برس كميات من المعدات العسكرية المتروكة على الطرق.
لم يتبق سوى ثلاث زوايا محترقة من مدرسة تعرضت للقصف قبل أسبوع في ضربة تقدمها كييف على أنها واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية منذ أن بدأت غزوها لأوكرانيا وقتل فيها ستون مدنيا.
حاكم: صاروخ يصيب البنية التحتية العسكرية في منطقة لفيف الأوكرانية
قال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف الأوكرانية في منشور على تيليجرام إن هجوما صاروخيا أصاب بعض البنية التحتية العسكرية في المنطقة الواقعة بغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وأضاف كوزيتسكي "أربعة صواريخ معادية أصابت بنية تحتية عسكرية في منطقة لفيف. الجسم تدمر تماما. بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات ولم يطلب أحد مساعدة طبية".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير ولم يكن هناك رد حتى الآن من موسكو.
وقالت القيادة الجوية الإقليمية في الغرب للقوات الجوية الأوكرانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدة صواريخ أُطلقت من البحر الأسود على منطقة لفيف. وأضافت أن صاروخين تم تدميرهما قبل أن يضربا أهدافا.
أوكرانيا تشن هجوما مضادا في الشرق
قال حاكم إقليمي يوم السبت إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا بالقرب من بلدة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، مما قد يصبح انتكاسة خطيرة لخطط موسكو الرامية للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها.
وركزت القوات الروسية معظم قوتها النارية على دونباس في "المرحلة الثانية" من الغزو والتي أعلنتها في 19 أبريل نيسان بعد أن فشلت في الوصول إلى العاصمة كييف من الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب.
لكن أوكرانيا استعادت السيطرة على الأراضي الواقعة في الشمال الشرقي، مما دفع الروس للابتعاد عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية. وسيجعل استمرار الضغط على إيزيوم وخطوط الإمداد الروسية من الصعب على موسكو تطويق القوات الأوكرانية على الجبهة الشرقية في دونباس.
وقال الرئيس الأوكراني إن محادثات معقدة جدا تجري حاليا لإيجاد سبيل لإجلاء عدد كبير من الجنود الجرحى من مصنع محاصر للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية مقابل إطلاق سراح أسرى حرب من الروس.
مجموعة السبع "لن تعترف إطلاقا بالحدود" التي تسعى روسيا لتعديلها بالقوة مع أوكرانيا
أعلنت مجموعة السبع أنها "لن تعترف إطلاقا" بالحدود التي تسعى روسيا لفرضا بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة السبت.
وأفاد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا "لن نعترف إطلاقا بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري"، داعين من جهة أخرى بيلاروس إلى "وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية".
وتوعد وزراء خارجية دول مجموعة السبع "بتوسيع العقوبات" الاقتصادية المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا، لتشمل "قطاعات تعول عليها روسيا بصورة خاصة"، داعين الصين إلى "عدم تقويض" هذه التدابير.
وتعتزم القوى الاقتصادية السبع الكبرى "تسريع جهودها" من أجل "وضع حد للتبعية لموارد الطاقة الروسية"، وفق ما جاء في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في شمال ألمانيا ودعوا فيه الصين إلى "عدم مساندة روسيا في الهجوم" الذي تشنه على أوكرانيا.
روسيا سترد إذا نقل حلف شمال الأطلسي قوات نووية قرب حدودها
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر غروشكو مساعد وزير الخارجية يوم السبت أن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية الملائمة إذا نشر حلف شمال الأطلسي بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية.
وأضاف غروشكو أن روسيا ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد ولا ترى أي أسباب "حقيقية" لانضمام البلدين إلى الحلف.
نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تزور منطقة خيرسون بأوكرانيا
ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت أن آنا كوزنتسوفا نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) زارت منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين.
وخيرسون هي أول منطقة يتم ضمها بعد أن قالت موسكو في أبريل نيسان إنها سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي شهدت احتجاجات متفرقة مناهضة لروسيا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كوزنتسوفا ناقشت إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة للأطفال.
ونُقل عن كوزنتسوفا وهي زوجة قس أرثوذكسي وأم لسبعة أطفال قولها "نحن هنا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة".
مجموعة السبع تؤيد تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا
أيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم يوم الجمعة تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا فيما وصفته ألمانيا، التي يعُقد الاجتماع على أراضيها، بأنه "تعبير قوي عن الوحدة" الهادفة لتعميق عزلة روسيا عالميا عقابا لها على غزو جارتها.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي ستوافق في الأسبوع المقبل على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 500 مليون يورو، وعبر عن ثقته بأن الاتحاد سيوافق على حظر استيراد النفط الروسي.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن فرض عقوبات جديدة على الشبكة المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه، ومن بينهم زوجته السابقة وأفراد من عائلته، ودعت أيضا لزيادة إمدادات السلاح لأوكرانيا.
ويضم الاجتماع السنوي لمجموعة السبع الذي سيستمر حتى يوم السبت وزراء خارجية بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعقد في قلعة تاريخية شيدت قبل 400 عام في منتجع وايسنهوس الألماني على بحر البلطيق.