كأس إنجلترا: ليفربول يكرر سيناريو كأس الرابطة أمام تشلسي بركلات الترجيح ويحرز اللقب الثامن

توج ليفربول بلقب مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على تشلسي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) السبت في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن، مجدداً سيناريو نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.

وهو اللقب الأول لليفربول الذي كان تغلب على تشلسي في شباط/فبراير الماضي بركلات الترجيح أيضا (11-10) في نهائي كأس الرابطة، منذ عام 2006 وردّ الاعتبار لخسارته أمام تشلسي في نهائي المسابقة عام 2012 عندما خسر 1-2.

ويدين ليفربول بفوزه إلى حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر الذي تصدى للركلة الترجيحية السابعة التي انبرى لها مايسون ماونت قبل أن يسجل المدافع الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس الركلة الترجيحية السابعة للريدز.

وعادل ليفربول تشلسي والفريق اللندني الآخر توتنهام في عدد الألقاب في المسابقة بعدما رفعه إلى ثمانية، بفارق ستة ألقاب خلف أرسنال حامل الرقم القياسي، ومانشستر يونايتد الثاني برصيد 12 لقباً.

وتابع المدرب الألماني يورغن كلوب نجاحاته الرائعة مع ليفربول وأعاده الى التتويج بلقب المسابقة بعد غياب 16 عاما، بعدما فعلها في دوري الأبطال بقيادته الى اللقب موسم 2018-2019 للمرة الاولى منذ 14 عاما، والدوري موسم 2019-2020 للمرة الاولى منذ 30 عاما، وكأس الرابطة للمرة الاولى منذ 10 أعوام.

وبات كلوب الذي قاد ليفربول أيضا إلى مونديال الأندية عام 2019، ثاني مدرب فقط يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنكليزي مع فريق إنكليزي واحد بعد السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون (مع مانشستر يونايتد) حسب شبكة "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.