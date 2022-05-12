شاهد: تن هاغ يحتفل مع أياكس بلقب بطل الدوري الهولندي قبل استلام عارضة مانشستر يونايتد

احتفل نادي أياكس أمستردام بفوزه بلقب الدوري الهولندي بأناقة بعد فوزه بـ 5-0 على هيرنفين أمام جماهيره في ملعب يوهان كرويف أرينا الأربعاء. وقاد المدرب إريك تن هاغ فريقه أياكس إلى الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، قبل انتقاله للاشراف على تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتبارا من الموسم المقبل.

والخميس أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، عن تعيين ألفريد شرودر مدرباً جديداً له قادماً من كلوب بروج البلجيكي، خلفاً لمواطنه إريك تن هاغ المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال بطل الدوري الهولندي في بيان إن "أياكس ونادي بروج وألفريد شرودر توصلوا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب إلى أياكس".

وأضاف أن "شرودر وقع عقداً يدخل حيّز التنفيذ مع انتهاء الموسم الحالي، ويستمر لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2024"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقد "يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث".

وسيكون شروردر خليفة تن هاغ المنتقل اعتباراً من الموسم المقبل لقيادة "الشياطين الحمر"، بعدما قاد أياكس أمستردام إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الهولندي بفوزه الساحق على هيرينفين.

وبهذا الفوز، رفع اياكس رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي ايندهوفن، حامل اللقب 24 مرة، وذلك قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

وتناوب على تسجيل أهداف خمسة لاعبين مختلفين هم الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (19) وستيفن بيرخويس (33) والعاجي سيباستيان هالر (38 من ركلة جزاء) وبراين بروبي (85) والمكسيكي إدسون الفاريس (90). ورفع هالر تحديدا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا في الدوري و34 في مختلف المسابقات.

واللقب هو السادس والثلاثون لأياكس الذي بلغ نهائي كأس هولندا وخسره أمام ايندهوفن 1-2 الشهر الماضي.

تميز أياكس باللعب الهجومي حيث سجل 96 هدفا في 33 مرحلة اي اقل بقليل من 3 أهداف في المباراة الواحدة.