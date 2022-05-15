دورة روما: ديوكوفيتش يحرز اللقب للمرة السادسة بفوزه على تسيتسيباس

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-صفر و7-6 (7-5) الأحد، ليحرز لقب دورة روما الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وهو اللقب الأول للصربي، البالغ 34 عاماً، هذا العام ليخلف في سجل الفائزين الإسباني رافايل نادال المتوج 10 مرات في العاصمة روما والذي خرج من ثمن النهائي.

وأكد ديوكو عودته إلى مستواه السابق بعد أشهر عدة من التوقف بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنعه من المشاركة في عدة دورات.

واعتبرت المباراة بين الصربي واليوناني إعادة لنهائي العام الماضي في بطولة فرنسا المفتوحة، لكن من دون أن ترافقها الاثارة التي كانت حاضرة على ملاعب رولان غاروس في باريس وانتهت بعد 5 مجموعات لصالح ديوكوفيتش.

وكان ديوكوفيتش ضمن البقاء في صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين وتمديد رقمه القياسي للأسبوع 370 عقب تحقيقه لفوزه الألف في مسيرته بمواجهة النرويجي كاسبر رود السبت في الدور نصف النهائي.

ولم يواجه الصربي صعوبة في الفوز على تسيتسيباس الذي كان وصل إلى المربع الذهبي في دورة مدريد الأسبوع الماضي وما زال يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالدورات منذ مطلع العام الحالي باحرازه أربعة ألقاب.