البرتغال تمنع بيع قصر تابع للملياردير الروسي أبراموفيتش

ذكرت صحيفة بابليكو البرتغالية السبت، دون الإسناد إلى مصادر، أن البرتغال منعت بيع قصر يقدر ثمنه بعشرة ملايين يورو (10.4 مليون دولار) مملوك للميلياردير الروسي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش.

وقالت الصحيفة إنه تم تجميد تسجيل ملكية القصر، الموجود في منتجع كينتا دو لاجو الفاخر في ألجارف، يوم 25 مارس آذار بطلب من وزارة الخارجية البرتغالية بعد شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يعني استحالة تغيير ملكيته.

ولم ترد وزارة الخارحية البرتغالية إلى الآن على طلب رويترز الحصول على تعليق. ولم يرد متحدث باسم أبراموفيتش على اتصالات هاتفية ورسائل للحصول على تعليق.

وذكرت صحيفة بابليكو أن أبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم حاول بيع القصر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بخمسة عشر يوما.