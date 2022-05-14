شاهد: يوم تعبئة تحسبا لصيف الغضب دفاعا عن حق الإجهاض في الولايات المتحدة

يشارك آلاف المتظاهرين في يوم تعبئة في شوارع المدن الأميركية السبت للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عاما من قرارها التاريخي بحمايته.

وسينظم حوالي 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجلس حسب منظمي يوم التعبئة. تحت شعار "ابتعدوا عن أجسادنا" (بان أوف أور باديز) يقول المنظمون إن هذه المظاهرات ستعطي إشارة انطلاق "صيف الغضب" إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحكم في قضية رو ضد ويد التي قننت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت المظاهرات ردا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من مايو- أيار تُظهر أن الأغلبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي، الذي قد يمنح الولايات سلطة حظر الإجهاض، في يونيو- حزيران.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في أحداث يوم السبت، والتي قالوا إنها ستكون الأولى من بين العديد من الاحتجاجات المنسقة على قرار المحكمة العليا.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يتحكمون حاليا في البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، أن يدفع الغضب من قرار المحكمة العليا مرشحي حزبهم للفوز في انتخابات التجديد النصفي التي تعقد في نوفمبر- تشرين الثاني.

حق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وهو قضية اجتماعية تسبب انقساما كبيرا منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في كانون الثاني/يناير 1973 الذي حمى حق المرأة الأمريكية في إنهاء الحمل.

تفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.

ووعدت عشرون ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.