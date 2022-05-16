ثلاثة مصادر متحالفة مع حزب الله: من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية

قالت ثلاثة مصادر متحالفة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الإثنين إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، وهي نتيجة ستشكل ضربة كبيرة للجماعة التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، وتعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة.

وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر البارزة إن من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤول في المكتب الإعلامي لحزب الله للتعليق.

وفاز حزب الله وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018. وتحدثت المصادر شرط عدم الإفصاح عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث نيابة عن حزب الله وحلفائه.