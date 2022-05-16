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لبنان

ثلاثة مصادر متحالفة مع حزب الله: من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية

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بقلم:  يورونيوز
أنصار حزب الله يلوحون بصور زعيم الحزب حسن نصر الله خلال حملة انتخابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان.
أنصار حزب الله يلوحون بصور زعيم الحزب حسن نصر الله خلال حملة انتخابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان.   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت ثلاثة مصادر متحالفة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الإثنين إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، وهي نتيجة ستشكل ضربة كبيرة للجماعة التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، وتعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة.

وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر البارزة إن من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤول في المكتب الإعلامي لحزب الله للتعليق.

وفاز حزب الله وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018. وتحدثت المصادر شرط عدم الإفصاح عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث نيابة عن حزب الله وحلفائه.

المصادر الإضافية • رويترز