شنغهاي الصينية تهدف إلى العودة للحياة الطبيعية اعتباراً من أول حزيران

قال مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية يوم الاثنين إن المركز المالي الصيني يهدف إلى إعادة الفتح على نطاق واسع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو بعد الإعلان عن عدم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي في 15 من مناطقها البالغ عددها 16.

وتحدث نائب رئيس بلدية شنغهاي زونغ مينغ في مؤتمر صحفي يومي عبر الإنترنت وأعطى أوضح جدول زمني حتى الآن للعودة إلى الوضع الطبيعي لسكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع.

وأعلن مسؤولو شنغهاي أنه تمت السيطرة على الجائحة في المدينة ولكنهم قالوا أيضاً إن هدفهم حتى 21 أيار/مايو هو منع تكرار العدوى مما يعني أن العديد من القيود ستظل سارية.

ويعد القضاء على الإصابات خارج مناطق الحجر الصحي شرطاً رئيسياً لاستئناف الحياة الطبيعية بموجب سياسة الصين الصارمة الخاصة بالقضاء تماماً على كوفيد-19.