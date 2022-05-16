لماذا يسجل الروبل الروسي أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ خمس سنوات ؟

قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوياته من خمس سنوات مقابل اليورو، الإثنين، رغم استمرار القيود على تداول العملات التي تفرضها العقوبات الغربية على موسكو.

مستويات ما قبل الوباء

وعند حوالي منتصف الظهر بتوقيت غرينتش، كان الروبل أقوى بنسبة 2% مقابل الدولار عند 63.21 وارتفع الروبل مقابل اليورو، بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 65.60 ويعتبر أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2017.

ووفقا لتقرير نشرته بلومبرغ الأسبوع الماضي، تم تصنيف الروبل الروسي كأفضل عملة في العالم أمام الدولار لعام 2022، ويرجح خبراء اقتصاديين إن ذلك يعود إلى ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا لحماية القطاع المالي الروسي قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ولم يتضح بعد، إذا كان طلب الرئيس فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي يدعم عملة الروبل أيضاً.

وقال محللو مصرف "روس بنك" إن "الروبل عاد إلى مستويات ما قبل الوباء" كما توقعوا أن ينخفض الروبل إلى 90 مقابل الدولار بحلول نهاية العام.

يرى خبراء آخريين أن وضع الروبل ليس كما يبدو، وقد يكون مؤقتا وذلك بسبب انخفاض كمية المشتريات من الدول غير الصديقة والتي تمثل حوالي 70% من الصادرات الروسية.