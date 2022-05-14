روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا بعد إعلان رغبتها الإنضمام إلى حلف الناتو

توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا ليلة الجمعة/السبت عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، على ما قال مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة فرانس برس السبت.

وكانت شركة راو نورديك الروسية التي توصل الكهرباء إلى فنلندا قد أعلنت الجمعة عزمها وقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى عدم تسلمها في المقابل أي مدفوعات، في وقت تسعى فنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

الاستغناء "بدون صعوبة" عن الكهرباء الروسية

وأعلن تيمو كوكونين مسؤول العمليات في شركة فينغريد المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية، لوكالة فرانس برس إن الصادرات الروسية إلى فنلندا "عند الصفر حاليا.

وإمدادات الكهرباء مستقرة في فنلندا بفضل إمدادات من السويد، حسب ما تظهر خارطة فينغريد التي أعلنت الجمعة أن بإمكانها الاستغناء "بدون صعوبة" عن الكهرباء الروسية.

كانت فنلندا تستورد حتى الآن حوالي 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.

وبررت "راو نورديك"، فرع شركة "إنتراو" الروسية في هلسنكي، الجمعة قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلق أي مدفوعات منذ 6 أيار/مايو.

ولم توضح الشركة ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وجاء الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي التي أعلنت رغبتها في الانضمام "بدون إبطاء" إلى الحلف الأطلسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعلن فنلندا ترشيحها الأحد خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين.