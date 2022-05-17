فيديو: زيارة لأمير قطر إلى إسبانيا برهانات اقتصادية عالية

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى قصر "كازا ريال" الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة تستغرق يومين وتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، خاصة في ما يتعلق بالطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان في استقبال الأمير تميم الملك فيليبي السادس، وفي الغد يلتقي أمير قطر مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مقر الحكومة الإسبانية في قصر "لامونكلوا"، حيث يتوقع أن يتم توقيع أكثر من عشر اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين البلدين خلال هذه الزيارة، التي يشارك فيها وفد قطري هام، مكون خاصة من وزير الخارجية ووزير الطاقة، وفق مصادر حكومية إسبانية.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الاتفاقيات تتعلق خاصة بالطاقة وتحديدا الغاز، والذي تبحث مدريد أن تنوع مصادر التزود به، شأنها في ذلك شأن باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي تبحث منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عن تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي المسال، للحد من التبعية إلى روسيا.

وتعد قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم، خامس مزود لإسبانيا بالغاز الطبيعي، بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر. ويمثل الغاز المتأتي من الإمارة القطرية 4.4% من مجموع واردات إسبانيا خلال شهر نيسان/أبريل بحسب إدارة شبكة الغاز الإسبانية. ويمكن لهذه الكمية بحسب مدريد أن يزيد حجمها تبعا لقدرة قطر الإنتاجية.

وفي تصريح لصحيفة "20مينوتس" الإسبانية، قال سفير قطر لدى مدريد عبد الله الحمر، إن بلاده تعمل بشكل موسع مع نظيراتها من الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي كي تزودها بالغاز الطبيعي المسال على مدى طويل، إلى جانب تطوير البنية التحتية الخاصة بالتوريد والمرتبطة بهذا المجال.

ويتوقع أن تستمر جولة أمير قطر بعد إسبانيا باتجاه ألمانيا والمملكة المتحدة وسلوفينيا، ثم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في دافوس في سويسرا من 22 إلى 26 من الشهر الحالي.