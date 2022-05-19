الاتحاد الأوروبي: 266 إصابة مؤكدة ببكتريا السالمونيلا بسبب بيض الشكولاتة

أعلن مسؤولو الصحة الأوروبيون عن وجود 266 إصابة مؤكدة ببكتريا السالمونيلا 58 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض المعدي الخطير جراء تناول بيض الشكولاتة المرتبط بعيد الفصح، وذلك في أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية، منوهين بأن الغالبية العظمى للمصابين هم من الأطفال.

ويصاب الإنسان ببكتريا السالمونيلا عن طريقة تناول الأطعمة الملوّثة، كما تنتقل بصفة خاصة عن طريق البيض ‫والأطعمة المحتوية على البيض النيئ، كالمايونيز.

وأوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن 86.3 بالمائة من المصابين هم أطفال تقلّ أعمارهم عن 10 أعوام، مضيفاً أنه بالنسبة لحالات الإصابة المبلغ عنها في أوروبا، فقد تمّ نقل 41.3 منهم إلى المشافي، حيث لم يُبلغ عن أية حالة وفاة جراء الإصابة بالسالمونيلا.

المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي يتخذ من العاصمة السويدية، ستوكهولم، مقراً له، أشار في بيان له إلى أنه قد تمّ الإبلاغ عن إصابات بالسالمونيلا في 14 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أعلنوا في بيان مشترك صدر قبيل منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي إصابة 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوروبية، وأرجعتا سبب تلك الإصابات إلى مصنع بلجيكي" تابع لشركة "كيندر" (فيريرو) في مدينة أرلون في جنوب شرق العاصمة بروكسل كان تم إغلاقه قبل أيام عن صدور البيان المذكور.

وتتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الاسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم وحتى التقيؤ، ويعدّ الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في ‫الجهاز المناعي الفئة الأكثر عُرضة ‫لخطر الإصابة بهذه البكتيريا.