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أوكرانيا

شاهد: جنود أوكرانيون يفجرون جسراً لوقف هجوم روسي على منطقة لوهانسك

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بقلم:  يورونيوز
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جنود أوكرانيون ينسفون جسرا لردع القوات الروسية في لوغانسك
جنود أوكرانيون ينسفون جسرا لردع القوات الروسية في لوغانسك   -   حقوق النشر  Ministry of Defence of Ukraine

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنوداً لها فجّروا، يوم أمس الأربعاء، جسراً يربط بين مدن في لوهانسك الشرقية لوقف هجوم للقوات الروسية في المنطقة الواقعة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن التفجير دمّر جسراً بين مدينتي روبيجني وسفيرودونيتسك في محاولة لمنع تقدّم القوات الروسية باتجاه سفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشانسك.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمّّ تنفيذها بالتنسيق بين قوات العمليات الخاصة والحرس الوطني ولواء الاستجابة السريعة وجهاز الأمن الوطني، لافتة إلى أنها نشرت فيديو يظهر عملية التفجير.