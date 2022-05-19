شاهد: جنود أوكرانيون يفجرون جسراً لوقف هجوم روسي على منطقة لوهانسك

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنوداً لها فجّروا، يوم أمس الأربعاء، جسراً يربط بين مدن في لوهانسك الشرقية لوقف هجوم للقوات الروسية في المنطقة الواقعة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن التفجير دمّر جسراً بين مدينتي روبيجني وسفيرودونيتسك في محاولة لمنع تقدّم القوات الروسية باتجاه سفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشانسك.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمّّ تنفيذها بالتنسيق بين قوات العمليات الخاصة والحرس الوطني ولواء الاستجابة السريعة وجهاز الأمن الوطني، لافتة إلى أنها نشرت فيديو يظهر عملية التفجير.