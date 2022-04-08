فيريرو تسحب منتجاتها من شوكولا كيندر من الأسواق الأمريكية وبلجيكا تغلق المصنع

وسّعت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة للصناعات الغذائية مساء الخميس نطاق عمليات السحب الوقائي لبعض منتجات شوكولا "كيندر" لتشمل تجار تجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب احتمال إصابتها ببكتيريا سالمونيلا.

وقبل أيام قليلة من عيد الفصح، سحبت الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات لشوكولا كيندر موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يُشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا رغم عدم رصد هذه البكتيريا في أي من منتجات كيندر.

وقالت المجموعة في بيان "لا توجد حالات مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن كما أنّ أياً من منتجات كيندر أو فيريرو الأخرى ليس معنيا بعملية السحب هذه"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية الأميركية بشأن الحالات المبلغ عنها في أوروبا.

وأضافت فيريرو أنها تعمل عن كثب مع تجار التجزئة الأميركيين للتأكد من أن المنتجات لم تعد "متاحة للشراء"، مؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة المستهلكين.

السلطات تغلق المصنع

قالت وكالة سلامة الغذاء البلجيكية إنه بعد التحقيقات "وإثر ملاحظات سُجلت في الساعات الأخيرة أظهرت أن فيريرو قدمت معلومات منقوصة، تعمد الهيئة اليوم إلى سحب الترخيص الممنوح لمصنع إنتاج فيريرو في أرلون".

كما وجهت الهيئة أمرا بسحب كل منتجات "كيندر" المصنوعة في الموقع المذكور من الأسواق.

وأوضحت الهيئة في بيان أن هذا السحب الشامل يشمل "كل المنتجات من نوع +Kinder Surprise+ و+Kinder Surprise Maxi+ و+Kinder Mini Eggs+ و+Schoko-bons+، بصرف النظر عن مجموعات المنتجات أو تاريخ انتهاء صلاحيتها".

وطلبت إلى "شركات التوزيع سحب كل هذه المنتجات من رفوف المتاجر".

وأوضحت الهيئة الصحية أنها "ستتابع عن كثب الخطوات المتخذة من فيريرو ولن تسمح بإعادة فتح الموقع إلا بعد التأكد من امتثال المؤسسة لكل القواعد والموجبات المرتبطة بالسلامة الغذائية".

ولفتت إلى أن التحقيق مستمر مع "فيريرو"، داعية المستهلكين إلى عدم تناول أي من المنتجات المعنية.

ماهي السالمونيلا؟

السالمونيلا نوع من البكتيريا يمكن أن يسبب أعراضاً مثل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة لدى البشر. وهي كذلك من أكثر أنواع العدوى المنقولة بالغذاء شيوعاً.

وتم تحديد حوالي 63 إصابة بالسالمونيلا في المملكة المتحدة. وفي فرنسا، تم الإبلاغ عن 21 إصابة لأشخاص قال 15 منهم إنهم استهلكوا منتجات كيندر التي تم سحبها، بحسب الهيئة الصحية الفرنسية العامة التي أشارت إلى سحب كميات من منتجات كيندر توازي مئات الأطنان من الشوكولا.