شاهد: آلاف المصلين اليهود يقيمون "بركة الكهنة" في حائط البراق بالقدس وسط حراسة مشددة

قام الآلاف من اليهود بأداء صلوات وطقوس دينية يهودية الإثنين، عند حائط البراق الواقع في غرب المسجد الأقصى احتفالًا بـ "بركة الكهنة" ووسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

يحتفل اليهود بمراسيم "بركة الكهنة" خلال موسمين هما "الفصح" والعرش"، ويتم اختيار يوم منهم يشارك فيه حاخامات ومتدينون يهود في الصلاة وتشمل المراسيم رفع الأيدي للمباركة، وارتداء شالات خاصة.

يقع حائط البراق في الجزء الجنوبي من السور الغربي للمسجد الأقصى، ويبلغ طوله 50 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا.وتشهد مدينة القدس توترا شديدا منذ 3 أسابيع تزامنا مع شهر رمضان وعيدي الفصح اليهودي والمسيحي.