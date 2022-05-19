الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تقول إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا في آزوفستال منذ الاثنين

الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تقول إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا في آزوفستال منذ الاثنينمحادثة
قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا منذ الاثنين في مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.
وأوضحت الوزارة في إحاطتها اليومية حول الصراع "خلال الساعات ال24 الماضية، استسلم 771 مسلحا من كتيبة آزوف القومية. وفي المجموع، منذ 16 أيار/مايو، استسلم 1730 مسلحا، من بينهم 80 جريحا".
في سياق متصل، قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية في المنطقة الواقعة بغرب روسيا فجر الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.
وذكر ستاروفويت على تلغرام أن قذائف أصابت مصنعا للكحول وعددا من المباني الأخرى في قرية تيوتكينو.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
تاس: أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين يغادرون مصنع آزوفستال
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على منطقة ماريوبول قوله يوم الخميس إن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول غادروا الآن.
ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الذين يشير إليهم بوشيلين ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأمر.
وقدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة عن عدد المقاتلين الذين غادروا المصنع.
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو مع سعي مشترين للغاز لتلبية مطلب روسيا بشأن مدفوعات الغاز
ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار يوم الأربعاء وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير شباط لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.
وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل فبراير شباط 2020 .
وصعد الروبل 0.53 بالمئة أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.
حاكم: القوات الروسية تقتل 10 مدنيين أوكرانيين في دونيتسك
قال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلنكو في رسالة نُشرت على الإنترنت إن عشرة مدنيين أوكرانيين، بينهم طفلان، قتلوا بنيران القوات الروسية في شرق الإقليم يوم الأربعاء.
وأضاف كيريلنكو، دون أن يقدم تفاصيل، إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا.