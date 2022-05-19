الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تقول إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا في آزوفستال منذ الاثنين

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا منذ الاثنين في مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.

وأوضحت الوزارة في إحاطتها اليومية حول الصراع "خلال الساعات ال24 الماضية، استسلم 771 مسلحا من كتيبة آزوف القومية. وفي المجموع، منذ 16 أيار/مايو، استسلم 1730 مسلحا، من بينهم 80 جريحا".

في سياق متصل، قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية في المنطقة الواقعة بغرب روسيا فجر الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.

وذكر ستاروفويت على تلغرام أن قذائف أصابت مصنعا للكحول وعددا من المباني الأخرى في قرية تيوتكينو.

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