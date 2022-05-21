شاهد | وضعوا السلاح والملابس أيضا.. آزوفستال تخلو من مقاتليها بعد استسلام آخر جندي

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، السبت، فيديو يوثق خروج آخر المقاتلين الأوكرانيين من مجمع الصلب الضخم، آزوفستال، في ماريوبول، بعد استسلامهم.

وترفض كييف استخدام مصطلح "استسلام" حيث تقول السلطات الأوكرانية إنها أمرت الجنود بإنهاء المهمة القتالية التي استمرت 82 يوماً، حفاظاً على أرواحهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، العقيد إيغور كوناشنشوف، قال مساء الجمعة، إن 2.439 مقاتلاً أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في آزوفستال بماريوبول منذ تاريخ السادس عشر من أيار/مايو.

وأضاف كوناشنشوف قائلاً: "تم تحرير الأراضي التي تمتد عليها منشأة آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل، حيث حُوصرت مجموعة مقاتلين أوكرانيين من كتيبة آزوف النازية منذ 21 نيسان/أبريل".

وكانت القوات الروسية أحكمت تطويق المنشأة الصناعية الضخمة التي تبلغ مساحتها نحو 11 كيلومتراً، وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم اقتحامها لتجنب خسائر إضافية في صفوف الجيش.

وتأمل السلطات الأوكرانية بإتمام عملية تبادل للأسرى لاستعادة جنود آزوفستال، ولكن موسكو لم تعطِ جواباً نهائياً في هذا الشأن بعد.