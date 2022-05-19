الناتو يعمل على تبديد "مخاوف" تركيا حيال انضمام السويد وفنلندا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس أن التحالف العسكري يعمل على تبديد "المخاوف" التي أعربت عنها تركيا بشأن طلبي السويد وفنلندا الانضمام إليه.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر في كوبنهاغن "بالتأكيد نتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها تركيا" من أجل التوصل إلى "اتفاق بشأن طريقة المضي قدما".

وعارضت أنقرة طلبي البلدين الاسكندينافيين على خلفية ما اعتبرته تساهلا من قبلهما حيال مجموعات كردية.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى الناتو الأربعاء. وبينما سارعت العديد من دول الحلف الثلاثين للترحيب بالخطوة، سيحتاج انضمامهما إلى موافقة بالإجماع.

وتتهم تركيا السويد وفنلندا بإيواء مجموعات "إرهابية" بينما يصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن أنقرة لن توافق على انضمامهما.

وفي ظل الرفض التركي، أخفق السفراء المجتمعون في بروكسل الأربعاء في الوصول إلى إجماع لبدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي.

ولفت ستولتنبرغ الخميس إلى "سجّل طويل للناتو في النجاح في تجاوز الخلافات". وأضاف "أنا متأكد تماما من أننا سنتمكن من الاتفاق على هذه المسألة"، معربا عن ثقته بأن الحلف سيتوصل إلى "قرار سريع" بشأن طلبي السويد وفنلندا.