شاهد: مصنع جعة فنلندي يطلق إصداراً خاصاً يحتفي بالناتو

احتفالاً بمسعى فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أطلق مصنع جعة صغير في البلاد إصداراً خاصة بالمناسبة، جعة أوتان OTAN.

تتميز عبوات الجعة الجديدة، التي تنتجها شركة Olaf Brewing، بطغيان اللون الأزرق، وبرسم كرتوني لفارس من العصور الوسطى يرتدي درعاً معدنياً مزيناً برمز بوصلة الناتو، ويشرب الجعة.

أما اسم الجعة فهو نوع من اللعب على الكلمات، يجمع ما بين التعبير الفنلندي "Otan olutta"، الذي يعني "أريد جعة"، والاختصار الفرنسي لحلف الناتو "OTAN".

وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة المنتجة بيتيري فانتينن فإن قرار المصنع بدء إنتاج هذه الجعة كان بدافع "الخوف من الحرب في أوكرانيا" وعواقبها على فنلندا، وقال إن الجعة الجديدة فيها "طعم الأمان مع مسحة من الحرية".

كما قالت الشركة إن الجعة الجديدة تحتفي ببلدة سافونلينا Savonlinna في شرق فنلندا التي يقع فيها مصنع الجعة. سافونلينا تبعد بضع عشرات الكيلومترات عن الحدود الفنلندية مع روسيا.

تشترك فنلندا في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا، ما يجعلها الحدود الأطول داخل الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا يوم الأربعاء طلباً للانضمام إلى الناتو في مقر الحلف في بروكسل.