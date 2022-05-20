الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف بالصواريخ في ريف دمشق (سانا)

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق مساء الجمعة. وقال التلفزيون السوري إن أنظمة الدفاع الجوية السورية تم تفعيلها ضد "أهداف معادية" في سماء العاصمة وأن المنظومات الدفاعية اعترضت عدة "صواريخ معادية".

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ على منشآت عسكرية سورية".

خلال الأشهر الأخيرة، شهدت منطقة ريف دمشق الواقعة جنوب غرب العاصمة، عددًا من الهجمات التي نسبت مسؤوليتها لإسرائيل. ومن المعروف أن إسرائيل تستهدف عادة بعض الأهداف التي تم تحديدها على أنها موالية للميليشيات الإيرانية التي تنشط في سوريا.

أعلنت سوريا الأسبوع الماضي، عن هجوم على أراضيها استهدف منطقة حماة الغربية، حيث يوجد مركز تطوير ودقة الصواريخ. واتهمت سوريا صراحة إسرائيل بضلوعها وراء هذا الهجوم.

وقالت السلطات السورية إنها اعتراضت معظم الصواريخ التي تم إطلاقها، وتحدثت كذلك عن سقوط أحد الصواريخ على منطقة زراعية في ضاحية ساخنة مما أدى إلى اندلاع حريق.