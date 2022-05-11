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سوريا

"سانا": اعتداء إسرائيلي بالصواريخ استهدف القنيطرة في سوريا

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لجندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يقف في حراسة برج مراقبة عند معبر القنيطرة بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل
صورة أرشيفية لجندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يقف في حراسة برج مراقبة عند معبر القنيطرة بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل   -   حقوق النشر  Bernat Armangue/AP

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أن إسرائيل نفذت "اعتداء" بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة "اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الهجوم "اقتصرت على الماديات".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث أنهت قوات مدعومة من طهران، ومنها جماعة حزب الله اللبنانية، وجودها منذ انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011.

المصادر الإضافية • رويترز