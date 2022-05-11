"سانا": اعتداء إسرائيلي بالصواريخ استهدف القنيطرة في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أن إسرائيل نفذت "اعتداء" بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة "اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الهجوم "اقتصرت على الماديات".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث أنهت قوات مدعومة من طهران، ومنها جماعة حزب الله اللبنانية، وجودها منذ انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011.