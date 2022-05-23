استقالة مدير مكتب الرئيس الوزراء الإسرائيلي وسط حديث عن خلافات داخل دائرته

استقال تال جان تسيفي مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الإثنين بعد أقل من أسبوعين من استقالة مساعد بارز آخر في صفعة مزدوجة لبينيت الذي لم يكمل بعد عاما في منصبه ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قريباً.

ولم يورد بيان من مكتب رئيس الوزراء سبباً لاستقالة تسيفي الذي عمل نحو عشر سنوات إلى جانب بينيت.

وكانت شمريت مائير كبيرة مستشاري رئيس الوزراء قد استقالت يوم 13 مايو أيار متعللة "بتضحيات كبيرة في حياتها الخاصة". فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى خلافات داخل الدائرة الضيقة المقربة من بينيت الذي تتزايد قتامة مستقبله السياسي.

وشكل بينيت ائتلافاً متعدد الأحزاب لينهي في يونيو حزيران حكم بنيامين نتنياهو الذي امتد 12 عاماً وهي فترة قياسية في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأدى انسحاب نائبة في الكنيست من الحزب الذي ينتمي له بينيت إلى إفقاده أغلبية بفارق مقعد واحد في البرلمان.

وقال البيت الأبيض يوم 24 أبريل نيسان إن بايدن قد يزور إسرائيل "خلال الأشهر المقبلة" بناء على دعوة من بينيت. ولم يُنشر موعد للزيارة بعد لكن مصدرا مطلعا على المشاورات قال إن الزيارة قد تجري في أواخر يونيو حزيران أو أوائل يوليو-تموز.