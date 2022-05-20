شاهد كيف استقبل الإسبان ملكهم السابق خوان كارلوس في ظهوره الأول منذ عامين

هتف مئات الإسبان الجمعة تحية للملك السابق خوان كارلوس في أول ظهور عام له في بلاده منذ أكثر من عامين بعد إغلاق تحقيقات في إسبانيا وسويسرا حول مزاعم اختلاس نُسبت إليه.

واقترب الملك السابق العائد من المنفى في أبوظبي من الحشد ليرد التحية ويلوح للمحتشدين خارج نادي اليخت في سانشينشو المنتجع الواقع في شمال إسبانيا. وبدا على الملك السابق الوهن وكان يتوكأ على عصا ويستند على ذراع مساعد له. وهتف الحشد "عاش الملك".

وقال صديقه منذ فترة طويلة بيدرو كامبوس لقناة التلفزيون العامة تي.في.إي إن الملك عاد من أبو ظبي مساء الخميس للمشاركة في مسابقة على متن يخته إل بريبون.

وفي وقت من الأوقات كان الملك خوان كارلوس موضع تقدير كبير لدوره في الانتقال إلى الديمقراطية، لكن شعبيته انهارت بعد سلسلة فضائح دفعته إلى التنازل عن العرش لابنه فيليبي في عام 2014.

غادر الملك السابق إسبانيا إلى أبوظبي في أغسطس- أب 2020 ويحتفظ بإقامته الدائمة في الإمارات، لكنه قال في مارس- آذار إنه سيزور إسبانيا من وقت لآخر بعد أن أغلق المدعون التحقيقات التي كانوا يجرونها لعدم كفاية الأدلة وتقادم الأفعال المنسوبة إليه.

من المقرر أن تنتهي رحلة خوان كارلوس يوم الاثنين في مدريد حيث سيلتقي مع نجله فيليبي لكنه لن يقيم في المقر الملكي الرسمي.

وقال رئيس بلدية سانشينشو للصحفيين الجمعة إنه سيعود إلى أبوظبي لكنه سيعود إلى سانشينشو لحضور سباقات قوارب أخرى في يونيو- حزيران.