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أوكرانيا

شاهد: جنود أوكرانيون يغادرون مصنع آزوفستال المحاصر على متن حافلات

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بقلم:  يورونيوز
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جنود أوكرانيون يغادرون مصنع آزوفستال في ماريوبول، الجمعة 19 مايو 2022
جنود أوكرانيون يغادرون مصنع آزوفستال في ماريوبول، الجمعة 19 مايو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت السلطات الروسية استسلام أكثر من 1700 جندي كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، منذ يوم الاثنين، فيما يبدو أنه المرحلة الأخيرة من حصار المدينة الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وشوهدت عدة حافلات تقل جنوداً أوكرانيين تغادر ماريوبول ليل الخميس.

بعض هؤلاء العسكريين الأوكرانيين نقلتهم روسيا إلى مستعمرة عقابية سابقة، تقع في إحدى مناطق سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو، فيما نقل آخرون إلى المستشفى وفق ما أعلنه مسؤول انفصالي.

المصادر الإضافية • أ ب