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إسرائيل

السجن خمسة سنوات إضافية للأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
موقع هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع
موقع هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت هيئة حقوقية فلسطينية يوم الأحد إن محكمة إسرائيلية حكمت على ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع في سبتمبر أيلول الماضي، قبل أن تعيد إلقاء القبص عليهم، بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية خمسة آلاف شيقل (1488 دولارا).

واشتهرت عملية هروب الأسرى الستة باسم عملية "نفق الحرية".

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن المحكمة نفسها حكمت على خمسة أسرى بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية ألفي شيقل بتهمة مساعدة الأسرى الستة على الهرب.

وعقدت جلسة المحكمة في مدينة الناصرة في إسرائيل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بإضافة سبع سنوات من الحبس لأحكام الأسرى الستة السابقة.

وينتظر أن تصدر نفس المحكمة قرارات بشأن أربعة معتقلين فلسطينيين آخريين تتهمهم النيابة بمساعدة الأسرى الستة خلال عملية الفرار.