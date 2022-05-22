السجن خمسة سنوات إضافية للأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع

قالت هيئة حقوقية فلسطينية يوم الأحد إن محكمة إسرائيلية حكمت على ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع في سبتمبر أيلول الماضي، قبل أن تعيد إلقاء القبص عليهم، بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية خمسة آلاف شيقل (1488 دولارا).

واشتهرت عملية هروب الأسرى الستة باسم عملية "نفق الحرية".

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن المحكمة نفسها حكمت على خمسة أسرى بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية ألفي شيقل بتهمة مساعدة الأسرى الستة على الهرب.

وعقدت جلسة المحكمة في مدينة الناصرة في إسرائيل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بإضافة سبع سنوات من الحبس لأحكام الأسرى الستة السابقة.

وينتظر أن تصدر نفس المحكمة قرارات بشأن أربعة معتقلين فلسطينيين آخريين تتهمهم النيابة بمساعدة الأسرى الستة خلال عملية الفرار.