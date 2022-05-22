أمريكا واليابان وأستراليا والهند ينوون كشف نظام تتبع لمراقبة الصيد غير المشروع من قبل الصين

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم السبت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند ستكشف عن مبادرة بحرية في قمة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو للحد من الصيد غير المشروع في المحيطين الهندي والهادي.

وقال التقرير إن المبادرة البحرية ستستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإنشاء نظام تتبع للصيد غير المشروع من المحيط الهندي إلى جنوب المحيط الهادي من خلال ربط مراكز المراقبة في سنغافورة والهند.

سيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة اليابان لحضور اجتماع مجموعة الحوار الأمني الرباعي -أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في طوكيو- والتي عززت التعاون في مواجهة الأنشطة الصينية المتزايدة.

وفقًا لتقرير الفايننشال تايمز، فإن المبادرة البحرية ستمكّن هذه البلدان من مراقبة الصيد غير القانوني حتى عندما تغلق القوارب أجهزة الإرسال والاستقبال التي تُستخدم عادةً لتتبع السفن.

قال المنسق الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لمكافحة الصيد غير القانوني في الولايات المتحدة.

وتسود حالة من الغضب بين العديد من الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادي من أسطول الصيد الصيني الضخم. وتقول هذه الدول إن السفن الصينية تنتهك غالبًا مناطقها الاقتصادية الخالصة وتتسبب في أضرار بيئية وخسائر اقتصادية.