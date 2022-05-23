الرئيس تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر المركزي

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإثنين مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، بعد أقل من سنتين من تعيينه وعين مكانه صلاح الدين على ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأوضح بيان الرئاسة "أنهى اليوم، رئيس الجمهورية (..) مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعيّن صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له" من أي تفاصيل إضافية.

وكان فاضلي قد خلف في المنصب أيمن عبد الرحمان بعد تعيينه وزيرا للمالية في تموز/يوننيو 2020، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء سنة بعد ذلك.

ومنذ رحيل محمد لقصاسي في 2016 الذي أمضى 15 سنة في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر، طويلا، ومنهم محمد لوكال (2016-2019) الموجود في السجن في قضية فساد والذي شغل أيضا منصب وزير المالية.