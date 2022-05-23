شاهد: جنود روس ينزعون الألغام في مجمع آزوفستال للصلب بعد السيطرة عليه

قام جنود روس متخصصون بإزالة وتفجير ألغام في محيط مصنع الصلب في أزوفستال الأوكرانية بعدما تمت السيطرة عليه وفق ما أظهرته لقطات فيديو نشرها الجيش الروسي يوم الإثنين.

و نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه تم تفجير وإتلاف أكثر من 100 لغم خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت روسيا عن سيطرتها على ماريوبول حيث يقع مصنع الصلب في أزوفستال ومساحته نحو 11 كيومتراً مربعاً، في ما يعد أكبر انتصار لها حتى الآن في أوكرانيا بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر أدى إلى تدمير جزء كبير من المدينة.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الرابع يوم الأحد دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحوّل مدناً بكاملها إلى أنقاض.