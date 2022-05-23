Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

شاهد: جنود روس ينزعون الألغام في مجمع آزوفستال للصلب بعد السيطرة عليه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
جنود روس خلال نزعهم للألغام في أزوفستال
جنود روس خلال نزعهم للألغام في أزوفستال   -   حقوق النشر  AP Photo

قام  جنود روس متخصصون بإزالة وتفجير ألغام في محيط مصنع الصلب في أزوفستال الأوكرانية بعدما تمت السيطرة عليه وفق ما أظهرته لقطات فيديو نشرها  الجيش الروسي يوم الإثنين.

و نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه تم تفجير وإتلاف أكثر من 100 لغم  خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت روسيا عن سيطرتها على ماريوبول حيث يقع مصنع الصلب في أزوفستال ومساحته نحو 11 كيومتراً مربعاً، في ما يعد أكبر انتصار لها حتى الآن في أوكرانيا بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر أدى إلى تدمير جزء كبير من المدينة.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الرابع يوم الأحد دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحوّل مدناً بكاملها إلى أنقاض.

المصادر الإضافية • وكالات