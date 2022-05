بريطانيا ترجح أن يكون عدد قتلى روسيا في أوكرانيا مساوياً لعدد قتلى الجيش السوفياتي في أفغانستان

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الإثنين، إن من المرجح أن تكون روسيا تكبدت خسائر بشرية خلال الأشهر الثلاثة من الحرب في أوكرانيا، توازي تلك التي تكبدها الاتحاد السوفياتي في أفغانستان خلال تسع سنوات.

وأضافت الوزارة أن مجموعة عوامل قد تكون سبباً في تلك الخسائر الكبيرة منها "التكتيكات الضعيفة للجيش الروسي" و"قلة المرونة" و"استعداد القيادة العسكرية على ارتكاب الأخطاء نفسها".

ويضيف التقرير إن الخسائر الروسية في الأرواح لا تزال ترتفع وسط هجوم دونباس شرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الرأي العام الروسي أثبت في الماضي أنه "حساس" تجاه الخسائر البشرية مضيفاً أن "شعوراً بعدم الرضى" من الحرب قد يكبر في الفترة المقبلة في روسيا.

