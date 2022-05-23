بريطانيا ترجح أن يكون عدد قتلى روسيا في أوكرانيا مساوياً لعدد قتلى الجيش السوفياتي في أفغانستان

بريطانيا ترجح أن يكون عدد قتلى روسيا في أوكرانيا مساوياً لعدد قتلى الجيش السوفياتي في أفغانستانمحادثة
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
ألمانيا ترغب في حظر النفط الروسي مع المجر أو بدونها
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة إذاعية إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.
وأبلغ هابيك إذاعة دويتشلاند فونك قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائماً".
وأضاف "لكني لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي".
ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي.
حاكم منطقة لوهانسك: مدينة سيفيرودونيتسك التي يهاجمها الجيش الروسي صارت شبه مقطوعة عن محيطها
قال حاكم منطقة لوهانسك، سيرهي غيداي، إن القوات الروسية تركز هجومها حالياً في دونباس على مدينة سيفيرودونيتسك، وتطبق استراتيجية الأرض المحروقة، وتدمر عمداً المدينة.
وأضاف غيداي أن الجيش الروسي جاء بتعزيزات من منطقة خاركيف وماريوبول الجنوبية، وأيضاً يحرك قوات من الداخل الروسي (سيبيريا) إلى المنطقتين الانفصاليتين، لوهانسك ودونيتسك.
وقال غيداي إن الجيش الروسي دمّر جميع الجسور التي تربط سيفيرودونيتسك بالمنطقة، ما عدا جسراً واحداً، وإن المدينة صارت شبه معزولة عن الخارج. وبحسب أرقام أممية، بلغ عدد سكان سيفيرودونيتسك قبل الحرب نحو 100 ألف شخص.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن بلاده تفقد ما بين 50 و100 شخص يومياً في الشرق. ولم يحدد زيلينسكي ما إذا كانت تلك الخسائر عسكرية أو مدنية، ولكن مراقبين يرجحون إنه كان يتحدث عن الخسائر العسكرية.
روسيا تعلن تدمير وحدة عسكرية أوكرانية تستخدم مدافع هاوتزر إم-777 الأميركية
ذكرت وكالة الإعلام الروسية الإثنين نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها دمرت وحدة أوكرانية من مدافع هاوتزر إم777 أميركية الصنع وهو نوع من أسلحة المدفعية.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه التقارير
وزارة الدفاع البريطانية ترجح أن عدد قتلى روسيا في أوكرانيا يساوي عدد قتلى الجيش السوفياتي في أفغانستان خلال 9 سنوات
قالت وزارة الدفاع البريطانية، الإثنين، إن من المرجح أن تكون روسيا تكبدت خسائر بشرية خلال الأشهر الثلاثة من الحرب في أوكرانيا، توازي تلك التي تكبدها الاتحاد السوفياتي في أفغانستان خلال تسع سنوات.
وأضافت الوزارة أن مجموعة عوامل قد تكون سبباً في تلك الخسائر الكبيرة منها "التكتيكات الضعيفة للجيش الروسي" و"قلة المرونة" و"استعداد القيادة العسكرية على ارتكاب الأخطاء نفسها".
ويضيف التقرير إن الخسائر الروسية في الأرواح لا تزال ترتفع وسط هجوم دونباس شرق أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الرأي العام الروسي أثبت في الماضي أنه "حساس" تجاه الخسائر البشرية مضيفاً أن "شعوراً بعدم الرضى" من الحرب قد يكبر في الفترة المقبلة في روسيا.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/mpZMMMUOI9
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wTIofOVxC0
البرلمان الأوكراني يحظر زمزيْ "Z" و"V" الروسيين
حظر البرلمان الأوكراني يوم الأحد رمزي "زد" و"في" اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج لحربه في أوكرانيا، لكنه وافق على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدامهما لأغراض تعليمية أو تاريخية.
أعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تلغرام، قائلاً إن 313 نائباً من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح هذا القرار.
كان زيلينسكي قد استخدم حقه في رفض مسودة سابقة من مشروع القانون ودعا إلى السماح برمزي "زد" و"في" للعرض في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك.
ولا يوجد أي من هذين الحرفين في الأبجدية الروسية، لكن تم استخدامهما على نطاق واسع، لا سيما على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف الصراع.
ويحظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزي الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا. كما مدد البرلمان الأوكراني يوم الأحد فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس آب.
جونسون يبحث الحصار الروسي لمدينة أوديسا مع زيلينسكي
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ناقش يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصار روسيا لميناء أوديسا للشحن في أوكرانيا.
وأضاف المتحدث أن جونسون أكد على مضاعفة الجهود لتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لشعب أوكرانيا وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم.