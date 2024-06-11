واشنطن ترفع حظر إمدادات الأسلحة لكتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة والكريملين يرد: مصرّون على إيذائنا

بقلم: يورونيوز

وصف بيسكوف آزوف بأنه "تشكيل مسلح متطرف قومي" وقال إن "مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن يشير إلى أنهم لا يتجنبون أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني.

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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء بأنّ موقف الكرملين من القرار الأمريكي برفع الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا "سلبي للغاية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت الثلاثاء أنّ واشنطن رفعت القيود المفروضة على نقل الأسلحة الأمريكية والتدريب إلى آزوف، وهي وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل.

"نازيون جدد"

ووصف بيسكوف آزوف بأنه "تشكيل مسلح متطرف قومي" وقال إن "مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن يشير إلى أنهم لا يتجنبون أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني كأداة في أيديهم، بل إنهم على استعداد لمغازلة النازيين الجدد".

وتقاتل "آزوف" منذ 2014 ضد الانفصاليين المدعومين من موسكو، والذين أعلنوا انفصال مناطق شرق أوكرانيا، وتحظى ببعض الاحترام في أوكرانيا لدفاعها المستميت عن البلاد ضد الغزو الروسي، خاصة في مدينة ماريوبول جنوب البلاد.

"استفزازات الدول الأوروبية"

وفي معرض حديثه عن المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية التي بدأت الثلاثاء، قال بيسكوف إنه من المهم الحفاظ على الاستعداد القتالي وسط "استفزازات" الدول الأوروبية مؤكدا: "في الواقع ، هناك وضع متوتر إلى حد ما في القارة الأوروبية، والذي يتم استفزازه كل يوم من خلال قرارات وإجراءات جديدة معادية لروسيا من قبل العواصم الأوروبية، وقبل كل شيء، واشنطن. هذا الاستفزاز يحدث بشكل يومي. لذلك، بالطبع، مثل هذه التدريبات والحفاظ على الاستعداد القتالي مهمان للغاية بالنسبة لنا".

"سابق لأوانه"

كما رفض بيسكوف التعليق على التقارير التي تفيد باحتمال استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال خسارة حزبه للانتخابات المبكرة، مضيفًا أن الكرملين سيحلل الوضع بعد نتائج الانتخابات البرلمانية. وفي نفس الصدد أضاف: "نحن نرى اتجاهات معينة. نعم، حصل حزب ماكرون على أصوات أقل من تحالف اليمين بأكثر من النصف وحزب ماكرون يفقد موقعه بسرعة. على ما يبدو، يشير هذا إلى أن الفرنسيين لا يرفضون شيئا ما. ولكن يجب علينا أولا أن ننتظر الانتخابات ومن ثم نحاول بطريقة أو بأخرى تحليل هذا الوضع، في هذه الأثناء، نعتقد أنه سابق لأوانه".