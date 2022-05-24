شاهد: الملكة إليزابيث تزور معرض تشيلسي للزهور

زارت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا معرض تشيلسي للزهور الإثنين في أحدث ظهور لها ضمن سلسلة أنشطة خففت من قلق الناس على صحتها قبل احتفال عام بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش.

وتجولت الملكة البالغة من العمر 96 عاما على متن عربة في أرجاء المعرض المقام في غرب لندن ضمن فعاليات المهرجان السنوي لتصميم الحدائق والذي تقيمه الجمعية الملكية للحدائق.

وفي أوائل الشهر المقبل، تحتفل بريطانيا على مدى أربعة أيام باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش. وسبق أن أعلن قصر بكنجهام اعتزام الملكة حضور عدد من المناسبات المختلفة.

وحضرت الملكة إليزابيث بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي حفل افتتاح خط جديد للسكك الحديدية في لندن، كما حضرت الأسبوع السابق عرضا للخيول في أراضي قلعة وندسور.

ولم تظهر الملكة علنا سوى في عدد قليل من المناسبات منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب مرض لم يتم كشف النقاب عنه.