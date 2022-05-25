القضاء الفرنسي يحاكم 6 أشخاص بتهمة التنمر الالكتروني ضد ميلا

أدان القضاء الفرنسي، الثلاثاء 6 أشخاص بتهمة "التنمر الالكتروني" مضايقة وتوجيه رسائل كراهية للشابة الفرنسية "ميلا" التي انتقدت الإسلام بشكل لاذع عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2020.

السجن 3 أشهر وغرامة مالية بحوالي 3 آلاف يورو

وقضت محكمة في باريس بحبس المذنبين الستة بأحكام تراوحت بين السجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ والسجن لمدة أربعة أشهر باستخدام سوار إلكتروني.

كما طالبت المحكمة المتهمين دفع غرامة مالية حوالي 3000 يورو كتعويض عن الضرر المعنوي.

تلقت ميلا أكثر من 100 ألف رسالة كراهية وتهديدات بالقتل منذ نشرها الفيديو المسيء للإسلام وفقًا لمحاميها.

كما تعيش ميلا الآن تحت حماية الشرطة الفرنسية.

وأثارت القضية جدلا في فرنسا حول حرية التعبير والحقوق الدينية. ظهر هاشتاغ داعم لميلا (#JeSuisMila) معناه باللغة العربية أنا ميلا، وآخر يهاجمها (#JeNeSuisPasMila) ويعني أنا لست ميلا.

وكانت محكمة فرنسية قد أدانت 11 شخصًا بتهمة المضايقات عبر الإنترنت المتعلقة بمقاطع فيديو ميلا في يوليو/حزيران عام 2021.