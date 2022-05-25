تغريدة الفنان عمرو واكد تثير غضب المصريين والمجلس القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام

أثار الممثل المصري المقيم بإسبانيا عمرو واكد موجة غضب عارمة في الشارع المصري وذلك بعد تغريدة نشرها على حسابه وصفها نشطاء بالمهينة للمرأة المصرية.

وكان الفنان عمرو واكد والمعارض للنظام المصري قد نشر تغريدة على شكل استفتاء طلب فيها من متابعيه بالتصويت قائلا " المرأة السيساوية (الداعمة للسيسي) هي أنثى لميت (لمئة) راجل أما المرأة غير السيساوية هي سيدة بميت راجل. إنت مين فيهم؟

وانتقد نشطاء وحقوقيون ومدافعون عن حقوق المرأة الفنان المصري منتقدين تطاوله على المرأة المصرية، وهو ما دفع الفنان إلى حذف تغريدته ونشر اعتذار على ما بدر منه.

وكتب واكد قائلا "أنا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا...هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم".

وانتقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي عمرو واكد بالقول "المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات …. والسيدة المصرية الى اتهمتها دي هي الى وقفت وانقذت بلدها على فكرة …. حتي لو ده مش عاجبك …

هي السيدة المصرية الى ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي هي السيدة الى بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لامنها وامانها

فيما غردت الأديبة المصرية فاطمة ناعوت مبدية أسفها عن ما بدر من الفنان بالقول "فعلا عمرو واكد خسر آخر رصيد له في مصر بهذه التغريدة وانتحر على كل المستويات الوطنية والفكرية والأخلاقية. عيب عيب دي مش معارضة ده انهيار أخلاقي وانحطاط".

و أضافت "اعتذارك غير مقبول".

كما دعا الكاتب الصحفي محمد الديسطي المجلس القومي للمرأة بالتحرك "لرفع قضايا دولية على المدعو عمرو واكد..."

بلاغ للنائب العام

وعدا الإنتقادات التي طالت عمرو واكد فقد تحركت جهات لمتابعته قضائيا حيث أعلنت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أمل عبد المنعم أن المجلس قدم بلاغا للنائب العام ضد التصريحات التي صدرت من الفنان.

وذكرت عبد المنعم أن "المرأة المصرية يضرب بها المثل عالمياً بالنضال من أجل الوطن وإخلاصها في بناء أسرة قوية متماسكة من أجل رفعة الوطن وتنميته".

مشيرة إلى أن "المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية".

وكان رئيس نقابة الفنانين المصريين أشرف زكي قد ذكر في بيان صادر عن النقابة عقب الضجة التي أحدثتها تغريدة عمرو واكد أن الفنان "مشطوب من نقابة الفنانين منذ سنوات.. ووجوده -في المجال الفني- غير مشرف".

داعمون لعمرو واكد

لم تكن كل التغريدات التي تم مشاركتها على منصة تويتر منتقدة لعمرو واكد، فقد عبر نشطاء آخرون عن وجهة نظر مختلفة إما مبررة لما قام به الفنان أو داعمة له فقد كتب المحامي والحقوقي جمال عيد على تويتر "أخطأ عمرو واكد، نعم... عمرو بيحاول قدر إمكانه، غاضب وبيحاول.. من لا يخطئ هو من لا يعمل".

كل الدعم للفنان الحُر المحترم عمرو واكد... اللي بيقولك إنك غلط في نساء مصر هما هما اللي حابسين اكتر من 150 سيدة مصرية بسبب تهم سياسية و منهم ستات بتموت دلوقتي في السجن و محدش بيفتح بوقه منهم ولا بيتكلم عنهم"... قال علي حسين مهدي على حسابع في تويتر.

فيما قالت الباحثة ماجدة غنيم "لا شك أن عمرو واكد غلط غلطة فادحة تستحق الإدانة، ثم محى التغريدة واعتذر..."لكن هناك "توظيف سياسي ممنهج لغلطته.. وطعنوا في أمه وزوجته".

وشارك الممثل المصري في العديد من الأعمال الفنية المحليّة والدوليّة. حيث بدأ مسيرتهُ المهنيّة في تسعينيات القرن الماضي وزادت شهرته عام 2005 عقب مشاركته برفقةَ الممثل الأمريكي جورج كلوني في بطولة فيلم سريانا.

وللممثل المصري عدد من الأعمال العالمية مثل المسلسل البريطاني الأمريكي بيت صدام والفيلم الإيطالي الأب والغريب، والفيلم الأمريكي لوسي.