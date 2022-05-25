بوريس جونسون يقول إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة حفلات دوانينغ ستريت

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أنه يتحمّل "المسؤولية كاملة" عن حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد، وذلك بعد صدور تقرير داخلي يدينه في ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت".

وقال للنواب "أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري"، مشيراً إلى أن التقرير طالب القادة السياسيين والمسؤولين "تحمّل المسؤولية النهائية وهو حالي بالتأكيد". لكنه لم يظهر أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته للدعوات المطالبة باستقالته على خلفية القضية.

وحمل تقرير داخلي يتعلق بفضيحة حفلات داونينغ ستريت، أعدته الموظفة الحكومية سو غراي ونشر سابقاً الأربعاء، قادة الحكومة المسؤولية، جاء فيه:" على القادة السياسيين وكبار المسؤولين في بريطانيا أن "يتحملوا مسؤولية" العديد من الحفلات التي انتهكت تدابير الإغلاق في داونينغ ستريت".

وقالت غراي إن "الفعاليات التي أجريتُ تحقيقات بشأنها، حضرها قادة في الحكومة" مضيفة "ما كان ينبغي السماح للعديد من تلك الفعاليات بأن تحدث". واعتبر التقرير أنه "ينبغي أن يتحمل القادة سواء كانوا سياسيين أو رسميين، مسؤولية هذه الممارسة".