بوريس جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين الخميس

تحت ضغط استقالة عشرات الأعضاء في الحكومة البريطانية خلال يومين، سيتجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إعلان استقالته من رئاسة حزب المحافظين. وتفيد تقارير أن جونسون الذي أضعفته هذه الانسحابات سيبقى في منصبه رئيسا للوزراء، حتى موعد انتخابات الخريف المقبل.

فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن جونسون سيعلن استقالته، بعد أن تخلى عنه وزراء معينون حديثا وأكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة في تمرد جعل الحكومة مهددة على نحو متزايد بخطر الشلل.

وذكرت تقارير إعلامية أنه مع رحيل ثمانية وزراء، من بينهم اثنان من وزراء الدولة تقدما باستقالتهما في الساعتين الماضيتين، وشعور جونسون المتزايد بالعزلة، يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الوزراء سوى أن يستسلم لمصيره ويعلن تنحيه في وقت لاحق يوم الخميس. وقال كريس ماسون المحرر السياسي في (بي.بي.سي) إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين اليوم".

وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة. وكان المشهد مغايرا تماما عما كان عليه الحال عام 2019 عندما تولى جونسون (58 عاما) السلطة مدعوما بأغلبية كبيرة بعد أن فاز بأصوات في مناطق من بريطانيا لم تكن قد دعمت حزب المحافظين من قبل.

وحتى وزير المالية ناظم الزهاوي الذي عُين يوم الأربعاء فحسب، بعد استقالة ريشي سوناك المفاجئة في تغريدة على تويتر،دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى "الرحيل الآن".

وكتب زهاوي بعد استقالة أكثر من خمسين من أعضاء الحكومة البريطانية، متوجها الى جونسون: "أنت تعرف في أعماقك ما هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهو أن ترحل الآن".

وبدأت سلسلة استقالات مساء الثلاثاء مع إعلان وزيري الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك استقالتيهما من دون إنذار مسبق وتلاهما أعضاء في الحكومة يتولون مناصب أقل اهمية، احتجاجا على الفضائح التي تحيط بأداء رئيس الوزراء.

وبوريس جونسون متهم أيضا بالكذب بشكل متكرر. وقد تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه، وأقال مساء الأربعاء وزير شؤون الإسكان مايكل غوف الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.

واستمرت سلسلة الاستقالات الخميس، إذ أعلن الوزير البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية براندن لويس استقالته من الحكومة. كما أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة استقالتها غداة تعيينها في منصبها.