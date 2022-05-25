روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل

أعلنت روسيا الأربعاء أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام "فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية".

ويذكر أن الروبل الروسي كان قد قفز منذ يومين بأكثر من 6% أمام اليورو ليسجل أعلى مستوى في حوالي 7 أعوام، مدعوماً بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.

وكان الروبل مرتفعاً 6.3 بالمئة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل حزيران/ يونيو 2015 .

كما صعد 4.6 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 57.47، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أواخر آذار/ مارس 2018 البالغ 57.075 الذي سجله يوم الجمعة.