وزير خارجية أوكرانيا: الحرب أسقطت قناع حلف شمال الأطلسي

اتهم وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا الأربعاء، حلف شمال الأطلسي بـ"عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده، وأشاد من ناحية أخرى بـ"القرارات الثورية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "نحن ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانبًا ولا تفعل شيئًا على الإطلاق".

وأكد أنه في بداية الحرب في 24 شباط/فبراير، كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه "قوة" والاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة "تعرب فقط عن مخاوفها". وقال "لكن الحرب أسقطت الأقنعة".

وأضاف "رأينا قرارات ثورية اتخذها الاتحاد الأوروبي، لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها"، مؤكداً أن تطلعات أوكرانيا "الأورو-أطلسية" نص عليها الدستور، لكن السلطات تعتبر انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 15 آذار/مارس أن "علينا الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وقال "أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته".